Тийнейджърът Беджига с феноменално бягане под 27 минути в Брашов

Етиопецът Хаири Беджига постигна едно от най-бързите времена в историята, пробягвайки 10 километра за 26:54 минути по време на шосейното състезание tRUNsylvania 10K в неделя. Надпреварата е част от елитния календар на Световната атлетика. Неговата сънародничка Медина Еиса допълни етиопския триумф, като спечели състезанието при жените с време 30:28.

Едва 19-годишен, Беджига изравни най-бързия дебют на тази дистанция в историята и записа второто най-добро време, постигано някога от атлет под 20 години. Той остана само на три секунди от рекорда на трасето в Брашов.

Беджига демонстрира агресивен и уверен стил от самото начало, като премина междинната контрола на петия километър за 13:34 минути заедно с още осем бегачи. Той продължи да диктува високото темпо и през следващите два километра, подпомаган от Максим Шoметон от Република Южна Африка.

Постепенно съперниците на Беджига и Шометон изостанаха, а младият етиопец предприе решителна атака около осмия километър. В крайна сметка той пресече финалната линия с една секунда преднина пред Шометон, спирайки хронометъра на 26:54. Кениецът Корнелиус Кембой зае третото място с време 27:12.

В надпреварата при жените голяма група от десет атлетки премина половината дистанция за 15:14. Два километра преди финала пет състезателки все още се движеха заедно – Еиса, кенийското трио Бренда Джепчумба Кеней, Мариам Луфти Нджоки и Джойсилин Джепкосгей, както и бившата многократна европейска шампионка от Турция Ясемин Джан.

С увеличаването на скоростта в последния километър, бившата световна рекордьорка на 10 км Джепкосгей първа не издържа на темпото на 600 метра преди края, последвана малко след това от Джан.

Еиса направи своя решителен ход 300 метра преди финала и се откъсна, за да спечели с време 30:28. Кеней надделя в спринта за второто място срещу Нджоки, като двете записаха съответно 30:29 и 30:31. Ясемин Джан завърши четвърта с нов национален рекорд на Турция – 30:36.

Следвай ни:

Снимки: Imago