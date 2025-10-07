Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Любо Ганев гост в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Състоянието на Джа Морант ще бъде преценявано седмица за седмица

Състоянието на Джа Морант ще бъде преценявано седмица за седмица

  • 7 окт 2025 | 09:48
  • 389
  • 0
Състоянието на Джа Морант ще бъде преценявано седмица за седмица

Двукратният участник в Мача на звездите на НБА – Джа Морант от отбора на Мемфис Гризлис продължава да бъде извън игра две седмици преди началото на новия сезон 2025/2026.

От Гризлис уточняват, че състоянието на разтежението на левия глезен, което го измъчва, ще бъде наблядавано регулярно и ще се преценява според напредъка кога да влезе в игра.

Джа Морант е с изкълчен глезен
Джа Морант е с изкълчен глезен

Морант изкълчи глезена си по време на тренировка в неделя, която треньорът Туомас Иисало определи като "просто двустранна баскетболна игра". Гризлис откриха предсезонната подготовка в понеделник вечер срещу Детройт Пистънс и ще бъдат домакини на Ню Орлиънс в първия си мач за сезона на 22 октомври. Има малки надежди, че Морант може да бъде на разположение за въпросната среща.

"За щастие, това е предсезонна подготовка и очакваме скоро да се завърне“, каза Иисало преди началото на мача срещу Пистънс. "Точна дата нямаме, но гледаме седмица след седмица и очакваме подобрение".

Списъкът с контузени титуляри на Гризлис, който включва Джарен Джаксън-младши и Зак Едей, сега се допълни и от Морант. Най-близо до оптимална форма е Дарън Джаксън, който сам заяви, че очаква да играе в първия мач от сезона.

Морант е изиграл общо само 59 мача през последните два сезона, причинени от различни контузии и наказания от лигата. Също така имаше здравословни проблеми и в битките за място в плейофите, а също и в самите плейофи.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Джа Морант е с изкълчен глезен

Джа Морант е с изкълчен глезен

  • 7 окт 2025 | 06:43
  • 1366
  • 0
ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

  • 7 окт 2025 | 01:10
  • 12682
  • 12
Алонзо Гафни пред Sportal.bg: Беше много труден мач

Алонзо Гафни пред Sportal.bg: Беше много труден мач

  • 6 окт 2025 | 22:29
  • 1336
  • 0
Васил Евтимов пред Sportal.bg: Поздравления за феновете на Локомотив

Васил Евтимов пред Sportal.bg: Поздравления за феновете на Локомотив

  • 6 окт 2025 | 22:25
  • 2145
  • 0
Треньорът на Локо Пд обясни пред Sportal.bg причината за загубата

Треньорът на Локо Пд обясни пред Sportal.bg причината за загубата

  • 6 окт 2025 | 22:19
  • 1892
  • 0
Евелин Парасков пред Sportal.bg: Пловдив скоро ще има много добър отбор

Евелин Парасков пред Sportal.bg: Пловдив скоро ще има много добър отбор

  • 6 окт 2025 | 22:14
  • 2472
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

  • 7 окт 2025 | 09:30
  • 3728
  • 45
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 6799
  • 7
Любо Ганев е гост в Block Out

Любо Ганев е гост в Block Out

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 3952
  • 3
Важна среща в Славия

Важна среща в Славия

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 5390
  • 2
ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

  • 7 окт 2025 | 01:10
  • 12682
  • 12
Черно море Тича едвам надви устремения дебютант Локо Пд

Черно море Тича едвам надви устремения дебютант Локо Пд

  • 6 окт 2025 | 21:10
  • 19590
  • 4