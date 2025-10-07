Състоянието на Джа Морант ще бъде преценявано седмица за седмица

Двукратният участник в Мача на звездите на НБА – Джа Морант от отбора на Мемфис Гризлис продължава да бъде извън игра две седмици преди началото на новия сезон 2025/2026.

От Гризлис уточняват, че състоянието на разтежението на левия глезен, което го измъчва, ще бъде наблядавано регулярно и ще се преценява според напредъка кога да влезе в игра.

Джа Морант е с изкълчен глезен

Морант изкълчи глезена си по време на тренировка в неделя, която треньорът Туомас Иисало определи като "просто двустранна баскетболна игра". Гризлис откриха предсезонната подготовка в понеделник вечер срещу Детройт Пистънс и ще бъдат домакини на Ню Орлиънс в първия си мач за сезона на 22 октомври. Има малки надежди, че Морант може да бъде на разположение за въпросната среща.

"За щастие, това е предсезонна подготовка и очакваме скоро да се завърне“, каза Иисало преди началото на мача срещу Пистънс. "Точна дата нямаме, но гледаме седмица след седмица и очакваме подобрение".

Списъкът с контузени титуляри на Гризлис, който включва Джарен Джаксън-младши и Зак Едей, сега се допълни и от Морант. Най-близо до оптимална форма е Дарън Джаксън, който сам заяви, че очаква да играе в първия мач от сезона.

Морант е изиграл общо само 59 мача през последните два сезона, причинени от различни контузии и наказания от лигата. Също така имаше здравословни проблеми и в битките за място в плейофите, а също и в самите плейофи.