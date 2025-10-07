Популярни
  3. Установена е причината за смъртта на Феликс Баумгартнер

Установена е причината за смъртта на Феликс Баумгартнер

  • 7 окт 2025 | 09:40
Феликс Баумгартнер - човекът, скочил от стратосферата, загина при инцидент с парапланер на 17 юли. Практикуващият парашутизъм и BASE джъмпинг австриец се разби в курорта Порто Сант'Елпидио (Италия), до басейн. Австрийският спортист почина при удара, но причините за инцидента останаха неясни дълго време, като в един момент дори се спекулираше, че е получил инфаркт във въздуха.

Разследващите: Човешка грешка. Не е приложил правилната техника

Досега! В отговор на разследване на германския таблоид Bild, прокурорът от Фермо Рафаеле Янела обясни, че „инцидентът се дължи изключително на човешка грешка; парапланерът е бил в перфектно състояние и без дефекти“.

Янела уточни: „Имало е бърза загуба на височина при спираловидно спусканеи. Баумгартнер не е успял да управлява парашута, за да излезе от спиралата“.

По думите му резервният парашут се отваря малко преди удара, а Баумгартнер си чупи гръбнака, наред с други наранявания, при сблъсъка със земята.

По същество, докато е бил в спирала, Баумгартнер не е успял „да приложи правилната техника, за да възстанови контрола. Това е довело до загуба на контрол над летателния апарат и невъзможност да излезе от спиралата“, заключава италианският прокурор.

Прокуратурата поиска прекратяване на делото

Прокуратурата вече е поискала прекратяване на делото. Техническият доклад вече е получен от адвокатите на защитата, които представляват семейството на Баумгартнер. След инцидента разследващите са довели експерт от Рим във Фермо специално, за да установят причината за инцидента. Сега тя е ясна и дава известна сигурност на опечалените.

Феликс Баумгартнер стана световноизвестен благодарение на рекордното си скачане с парашут от стратосферата. На 14 октомври 2012 г. австриецът се издигна на височина от 38,97 километра с балон и след това се спусна на Земята. Неговият рекорд беше подобрен две години по-късно.

