Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Женският национален отбор по тенис на маса ще участва на финалите на Европейското първенство в Хърватия

Женският национален отбор по тенис на маса ще участва на финалите на Европейското първенство в Хърватия

  • 6 окт 2025 | 22:04
  • 115
  • 0
Женският национален отбор по тенис на маса ще участва на финалите на Европейското първенство в Хърватия

Българският национален отбор по тенис на маса ще участва на финалите на Европейското първенство, което ще се проведе от 13 до 19 октомври в Задар, Хърватия. 

Женският национален тим се класира за финалния етап на европейското след изиграна квалификация в Босна и Херцеговина през януари тази година. На Европейското първенство по тенис на маса за жени България ще бъде представена от Мария Йовкова, Цветелина Георгиева, Виктория Персова и Калина Христова, с треньор Константин Парапанов. На финалния етап участват 24 отбора, които са разпределени в 8 групи по 3 отбора.

България е в група “F” заедно със съставите на Полша и Унгария и за да продължи към 1/8 финалите, е нужно отборът да се класира на първо или второ място в групата. Само първите или вторите отбори в групата продължават към финалната надпревара. 

"Въпреки че в нашата група са два от най-силните отбори на първенството имаме добри шансове за победа с Унгария и вярвам, че това ще бъде ключовия мач за класирането ни напред", каза старши треньорът на националните отбори Деян Георгиев, цитиран от Българска федерация по тенис на маса.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Bwin Legends идва в София: €150 Main Event с пет стартови дни, Mystery Bounty и двудневен High Roller

Bwin Legends идва в София: €150 Main Event с пет стартови дни, Mystery Bounty и двудневен High Roller

  • 6 окт 2025 | 15:24
  • 632
  • 1
Незрящ ултрамаратонец се изкачи по фасадата на най-високата сграда в Пазарджик

Незрящ ултрамаратонец се изкачи по фасадата на най-високата сграда в Пазарджик

  • 6 окт 2025 | 15:09
  • 982
  • 0
17 българи на международен турнир по бадминтон в Истанбул

17 българи на международен турнир по бадминтон в Истанбул

  • 6 окт 2025 | 14:50
  • 417
  • 0
Весела Лечева се срещна с президента на Турския олимпийски комитет в Истанбул

Весела Лечева се срещна с президента на Турския олимпийски комитет в Истанбул

  • 6 окт 2025 | 13:34
  • 557
  • 0
Община Сандански се включи в инициативата #BeActivе 2025

Община Сандански се включи в инициативата #BeActivе 2025

  • 6 окт 2025 | 10:44
  • 1320
  • 0
Сестри Стоеви триумфираха в ОАЕ

Сестри Стоеви триумфираха в ОАЕ

  • 6 окт 2025 | 10:00
  • 750
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с официално изявление: Няма да участваме под каквато и да е форма в "сливания" и "обединения"

ЦСКА с официално изявление: Няма да участваме под каквато и да е форма в "сливания" и "обединения"

  • 6 окт 2025 | 18:32
  • 17439
  • 117
Черно море Тича едвам надви устремения дебютант Локо Пд

Черно море Тича едвам надви устремения дебютант Локо Пд

  • 6 окт 2025 | 21:10
  • 12674
  • 3
Димитров: Имаме методи, по които ще видим кой може да е капитан

Димитров: Имаме методи, по които ще видим кой може да е капитан

  • 6 окт 2025 | 17:35
  • 11152
  • 16
Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

  • 6 окт 2025 | 11:40
  • 31454
  • 49
Владо Николов: С г-н Димитров сме побеждавали най-големите

Владо Николов: С г-н Димитров сме побеждавали най-големите

  • 6 окт 2025 | 17:49
  • 13916
  • 9
Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

  • 6 окт 2025 | 10:20
  • 22110
  • 13