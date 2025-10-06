Женският национален отбор по тенис на маса ще участва на финалите на Европейското първенство в Хърватия

Българският национален отбор по тенис на маса ще участва на финалите на Европейското първенство, което ще се проведе от 13 до 19 октомври в Задар, Хърватия.

Женският национален тим се класира за финалния етап на европейското след изиграна квалификация в Босна и Херцеговина през януари тази година. На Европейското първенство по тенис на маса за жени България ще бъде представена от Мария Йовкова, Цветелина Георгиева, Виктория Персова и Калина Христова, с треньор Константин Парапанов. На финалния етап участват 24 отбора, които са разпределени в 8 групи по 3 отбора.

България е в група “F” заедно със съставите на Полша и Унгария и за да продължи към 1/8 финалите, е нужно отборът да се класира на първо или второ място в групата. Само първите или вторите отбори в групата продължават към финалната надпревара.

"Въпреки че в нашата група са два от най-силните отбори на първенството имаме добри шансове за победа с Унгария и вярвам, че това ще бъде ключовия мач за класирането ни напред", каза старши треньорът на националните отбори Деян Георгиев, цитиран от Българска федерация по тенис на маса.