Хейли Батист с важна победа в Ухан

23-годишната американка Хейли Батист се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Ухан (Китай) от сериите WTA 1000 и ще се изправи срещу номер 6 в схемата Джесика Пегула.

Батист сътвори обрат и победи друга американка Ашлин Крюгер с 2:6, 6:4, 6:2 за час и 54 минути игра.

Пегула, която почива в първия кръг в Ухан, отпадна в китайската столица Пекин след загуба от Линда Носкова през уикенда. Шампионката от миналата година и водачка в схемата Арина Сабаленка, втората поставена Ига Швьонтек и третата в схемата Коко Гоф също ще стартират от втория кръг, подобно на носителката на титлата от Пекин Аманда Анисимова и Мира Андреева.

Чехкинята Мари Бузкова се наложи над участващата с "уайлд кард" Камила Осорио (Колумбия) с 6:3, 6:4 и очаква двубой с полякинята Швьонтек.

Джесика Бусас Манейро от Испания преодоля квалификантката Варвара Грачова (Франция) със 7:6(1), 6:2 и си уреди мач срещу представителката на САЩ Анисимова във втория кръг, а Лаура Зигемунд (Германия) се справи със 7:5, 4:6, 4:1 и отказване на украинката Даяна Ястремска, за да стигне до среща с рускинята Андреева.

В друг двубой от първия кръг Юе Юан (Китай) отстрани стартиралата от квалификациите италианка Лучия Бронзети със 7:6(2), 7:6(1) и сега очаква сблъсък със седмата поставена Джазмин Паолини (Италия).

Успешен старт в Ухан записа и белгийката Елизе Мертенс, която елиминира Полина Кудерметова от Русия със 7:6(5), 6:3.

Катержина Синиакова (Чехия) надделя над 15-ата поставена рускиня Диана Шнайдер с 6:4, 6:4 и във втория кръг ще играе срещу Мая Джойнт от Австралия, която победи представителката на домакините Чжу Лин със 7:5, 7:6(10) за два часа и една минута игра.

Напред продължи и десетата в схемата Клара Таусон (Дания), която преодоля сръбкинята Олга Данилович с 6:3, 7:5.