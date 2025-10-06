Популярни
  Три медала за родните спортни танци от турнир в Рим

Три медала за родните спортни танци от турнир в Рим

  • 6 окт 2025 | 16:53
Три медала за родните спортни танци от турнир в Рим

Българските състезатели по спортни танци завоюваха три медала на международния турнир в италианската столица Рим, които се проведе пред уикенда.

Представителите на клуб Бургас Милчо Петров и Десислава Йовелинова, финалисти от Световно и Европейско първенство, спечелиха бронзов медал в категория сеньори 1 латиноамерикански танци.

При юношите за първи път на международната сцена стъпиха Марк Машунков и Габриела Филчева от КСТ Кристал Варна. Младите таланти впечатлиха с отличното си представяне и достигнаха до полуфиналите при юношите в стандартните танци, което впечатляващо постижение за дебютното им участие на международно състезание.

В стандартните танци страната беше представена от шампионите на България при младежите - Артур Власенко и Ивелина Карчева от клубовете Бургас и Поморие. Младата двойка постигна най-големия си успех за годината, спечелвайки първо място в категорията младежи до 21 години.

През март тази година двамата влязоха в историята, като се класираха на финал на Европейското първенство в същата възрастова група - първи подобен успех за България. Турнирът в Рим беше ново предизвикателство за тях, като конкуренцията включваше 18 двойки от 12 държави. Националите оставиха зад себе си силни двойки от Литва, Германия, Румъния и други.

Само ден по-късно Артур Власенко и Ивелина Карчева направиха новакрачка напред, като се състезаваха и в по-горната възрастова категория - "Rising Stars Standard", където сред 43 двойки от 19 държави от цял свят завоюваха бронзов медал. Това постижение затвърди позицията им сред водещите млади двойки в Европа и в света.

Пред тях сега предстоят още две големи изпитания - Световното първенство в края на октомври в Полша и най-значимото събитие за българските спортни танци тази година - Европейското първенство за младежи, което ще се проведе на 13 декември в "Арена Бургас".

За първи път България ще бъде домакин на Европейско първенство за младежи по спортни танци - събитие, което се организира от Българската федерация по спортни танци и КСТ Бургас, с изключителната подкрепа на Община Бургас. Турнирът е част от календара на WDSF, единствената световна федерация по спортни танци, призната от Международния олимпийски комитет (МОК).

"Българските състезатели доказаха, че страната ни е фактор в световните спортни танци, а предстоящото Европейско първенство в Бургас обещава да се превърне в истински празник за всички почитатели на танцовото изкуство", заявиха за БТА организаторите.

