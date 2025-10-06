Bwin Legends идва в София: €150 Main Event с пет стартови дни, Mystery Bounty и двудневен High Roller

Bwin Legends дебютира в София в последната седмица на ноември с фестивал, който връща фокуса върху обикновения играч и към любителите на играта. Главното събитие е с бай-ин €150 и пет стартови полета, а програмата включва още двудневен Mystery Bounty, Target Stack сателити, двудневен High Roller и онлайн Closer след финала. Sportal.bg е медиен партньор на събитието.

Форматът: динамика и комфорт за игра

Идеята зад Bwin Legends е ясна: достъпни входове, плавна структура и приятно темпо. Редовните стартови полети са с 30-минутни нива — достатъчно време за игра и решения. За тези, които търсят бърз шанс в натоварена седмица, има турбо (20 мин) и хайпър (15 мин) варианти. Ден 2 на главното е на 40-минутни нива, като финалът е предвиден на 40–50 мин, за да останат решенията на масата, а не в таймбанка.

Mystery Bounty: екшън от първия ден

Фестивалът се открива с Mystery Bounty в два дни. Ден 1 стартира в понеделник вечер и се играе предварително фиксиран брой нива. Във вторник е ден 2 — кулминация за любителите на мистериозните награди и ръцете с висок залог. Чиповете и нивата са 30k / 30’, а бай-инът €90 + 10 е позициониран „достъпно“, за да влезеш в седмицата с настроение.

Main Event: €150, пет стартови полета и финални акорди в понеделник

Главното събитие е центърът на програмата — €135 + 15, стартов стак 40k, ясна структура и пет възможни старта в четвъртък, петък и уикенда, включително турбо и хайпър опции в събота и неделя. Ден 2 е в неделя следобед, а финалният ден е понеделник — удобен тайминг и за публиката, и за играчите, които искат да изиграят уикенда докрай.

High Roller в два дни + Online Closer

След неделния ден 2 на главното събитие програмата продължава с High Roller Day 1 (€270 + 30, 50k / 30’, играят се 10 нива) и кулминация в понеделник вечер (High Roller Day 2). Финалният щрих е Online Closer в сряда — удобна възможност да приключиш фестивалната седмица онлайн с последен спринт и да премериш сили с малко по-трудна компания по масите.

Сателити

Пътят към масите минава през сателитите в покер клиента на bwin — Финал в неделя с вход от €20 и фази за класиране през цялата седмица. Стотици места в безплатни турнири всекидневно и седмични фрийроли за над €2,000 дават безкрайни шансове да играете на живо този Ноември в София безплатно. (линк „Към сателитите в bwin“.)

Програма:

24 ноем (Понеделник), 17:00 — Mystery Bounty Day 1 (€90+10) • 30k/30’ • играят се 10 нива

25 ноем (Вторник), 17:00 — Mystery Bounty Day 2 (€90+10) • 30k/30’• 2 нива късна регистрация

26 ноем (Сряда), 18:00 — Target Stack Сателит за Main Event (€30+5) • 20k/20’ • 10 Места Гарантирани

27 ноем (Четвъртък), 17:00 — Main Event Day 1A (€135+15) • 40k/30’

28 ноем (Петък), 17:00 — Main Event Day 1B (€135+15) • 40k/30’

29 ноем (Събота), 13:00 — Main Event Day 1C (€135+15) • 40k/30’

19:00 — Main Event Day 1 Turbo (€135+15) • 40k/20’

30 ноем (Неделя), 11:00 — Main Event Day 1 Hyper (€135+15) • 40k/15’

14:00 — Target Stack Сателит за High Roller (€50+5) • 20k/20’ • 5 Места гарантирани

16:00 — Main Event Day 2 • нива 40’

18:00 — High Roller Day 1 (€270+30) • 50k/30’ • играят се 10 нива

01 дек (Понеделник), 16:00 — Main Event Day 3 (Финал) • нива 40’

18:00 — High Roller Day 2 (Финал) (€270+30) • 50k/30’2 нива късна регистрация

03 дек (Сряда), 20:00 — Online Closer (€135+15) — онлайн събитие

Какво да очакваме на място

Комфорт за любители и непрофесионални играчи — плавни нива, подходяща продължителност и допълнителни изненади за участниците

Лимитирани награди — класирайте се онлайн, елате на място и ще получите подаръци от нас.

Гъвкави стартове — от следработни слотове до уикенд опции, плюс турбо/хайпър за „последен шанс“.

Финал в понеделник — кулминация с публика

Live покритие в Sportal.bg — резултати, галерии, кратки репортажи в реално време в ключовите моменти.

„Търсим баланса между ритъма на фестивала и удобството за играча. Достъпен вход, ясни нива и атмосфера, която подканя да седнеш и да играеш. Подготвили сме и сериозни изненади за всички, които се класират и дойдат на събитието“, коментират организаторите.

„Bwin Legends е специален, защото не става дума само за карти и чипове. Това е място, където обикновени хора могат да се почувстват като част от голямата сцена. Има тръпка, има емоция, има история, която всеки играч пише за себе си“, коментира Георги Гърчев, един от организаторите на фестивала.

Важно: Участието е за лица над 18 години. Важат правилата на партньорското казино. Подробности по регистрациите и дневните графици се обявяват на място и в официалните канали на партньорите. За сателитите към събитията използвайте покер клиента на bwin.

