Незрящ ултрамаратонец се изкачи по фасадата на най-високата сграда в Пазарджик

Незрящият планински ултрамаратонец Виктор Асенов изпълни успешно поредното си голямо предизвикателство. 30-годишният софиянец се изкачи по фасадата на най-високата сграда в Пазарджик - тази на общината. Асенов измина вертикално 60-те метра за 11:56 минути.

"Събитието е традиционно, като вече съм го правил три-четири пъти. Харесва ми, защото е нещо нестандартно - все пак колко често човек се качва по 60-метрова сграда. Използвах спелео катерене (т.нар. пещерен начин за изкачване), като организаторите предоставяха възможност и за класическо катерене", каза Асенов, цитиран от geroite.bg.

Той добави, че не е изпитвал притеснения или страх. "По-скоро е трудно, защото след себе си носиш 10-килограмов товар (така както би било в пещера). Беше и ветровито и хладно, но заради усилията горе бях вир-вода".

"Знаете, че винаги обичам да изпитвам себе си, да проверявам как се справям спрямо другите, да се забавлявам. В случая и да подкрепя каузата на Планинско спасяване - област Пазарджик, чиято мисия е да събере средства за купуване на жизненоважно медицинско оборудване. Ще се радвам, ако всеки, който има желание и възможност, ги подкрепи. Поздравявам организаторите и десетите други участници", заяви Асенов.

Преди две седмици той беше в Сицилия на първото Еверестинг световно първенство. Тогава заедно с Диляна Христова караха тандемно колело по склоновете на вулкана Етна и изминаха 93 км с близо 3000 метра положителна денивелация.