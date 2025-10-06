Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. 17 българи на международен турнир по бадминтон в Истанбул

17 българи на международен турнир по бадминтон в Истанбул

  • 6 окт 2025 | 14:50
  • 207
  • 0
17 българи на международен турнир по бадминтон в Истанбул

17 български състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в Истанбул (Турция), който ще се проведе от 8 до 12 октомври.

Водачки в схемата на двойки жени за Стефани Стоева и Габриела Стоева, които почиват на старта и ще започнат директно от втория кръг. Стефани Стоева ще играе и на единично в надпреварата, а Габриела Стоева ще стартира на смесени двойки с Евгени Панев. Вчера сестрите завоюваха пета титла за 2025 година след триумф в Ал-Аин (ОАЕ).

В основната схема в Истанбул ще играят още Димитър Янакиев, Гергана Павлова, Христомира Поповска, а в квалификациите ще играят 11 национали - Станимир Терзиев, Цветина Попиванова, Рая Пашова, Денис Маринов, Николай Колев, Иван Русев, Красимир Тодоров, Цветомир Стоянов, Радослав Стоев, Михаела Чепишева и Илиян Стойнов.

Калояна Налбантова пък единствена ще представя България на турнира от Световните серии Super 500 във Вантаа (Финландия) от 7 до 14 октомври.

19-годишната българка ще има за съперничка в първия кръг Чъ Хсу Вън (Тайван).

В надпреварата са заявени 290 състезатели от Тайланд, Индия, Франция, Япония, Китай, Дания, Тайван, Индонезия, Италия, Чехия, Унгария, Германия, Украйна и други.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Сестри Стоеви триумфираха в ОАЕ

Сестри Стоеви триумфираха в ОАЕ

  • 6 окт 2025 | 10:00
  • 607
  • 1
Стоичков поздрави Ганев за юбилея

Стоичков поздрави Ганев за юбилея

  • 6 окт 2025 | 08:18
  • 7310
  • 2
Дамите стартираха с победа защитата на европейската титла по шахмат

Дамите стартираха с победа защитата на европейската титла по шахмат

  • 6 окт 2025 | 02:48
  • 1575
  • 2
Погачар добави още една титла към колекцията си

Погачар добави още една титла към колекцията си

  • 6 окт 2025 | 02:33
  • 2042
  • 0
Ето най-важното от Balkan Grand Prix по бодибилдинг в България

Ето най-важното от Balkan Grand Prix по бодибилдинг в България

  • 5 окт 2025 | 22:34
  • 11046
  • 3
България с исторически триумф на Световната купа по скокове на батут

България с исторически триумф на Световната купа по скокове на батут

  • 5 окт 2025 | 18:25
  • 1585
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Вихрен 0:0 Марек

Вихрен 0:0 Марек

  • 6 окт 2025 | 16:00
  • 1056
  • 0
Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

  • 6 окт 2025 | 11:40
  • 20090
  • 30
Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

  • 6 окт 2025 | 10:20
  • 14414
  • 9
"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

  • 6 окт 2025 | 11:57
  • 15305
  • 107
Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

  • 5 окт 2025 | 23:38
  • 33091
  • 8
Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

  • 6 окт 2025 | 07:05
  • 8282
  • 2