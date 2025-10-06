Популярни
Весела Лечева се срещна с президента на Турския олимпийски комитет в Истанбул

  • 6 окт 2025 | 13:34
  • 261
  • 0
Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева проведе среща с президента на Турския олимпийски комитет Ахмет Гюлюм. Разговорът се проведе в олимпийската централа в Истанбул.

Двамата обсъдиха добрите отношения между националните комитети, както и сътрудничеството между двете държави в спорта. Обсъдени бяха възможности за съвместни домакинства на големи състезания, развитие в областта на маркетинга и рекламата, възможности за обмен на опит на треньори и състезатели.

Гюлюм запозна Лечева с подготовката на Истанбул за домакинството на Европейските игри през 2027 г. Турският мегаполис има амбиции за домакинство и на Летни олимпийски игри през 2036 г., които са от стратегическо значение за целия регион.

След срещата Лечева даде интервю и за най-голямата специализирана телевизия в страната Sport TV.

„Благодаря за топлия прием и приятелското отношение, което президентът Ахмет Гюлюм демонстрира към Българския олимпийски комитет. Обменихме идеи за развитието на нашите олимпийски комитети и ще се радвам да партнираме сериозно и в следващите години“, сподели Лечева след срещата. Тя пожела успех на Истанбул в организацията на Европейските игри, които са най-голямото спортно събитие от календара на Европейските олимпийски комитети.

Лечева покани Гюлюм в България, където да обсъдят отново възможностите за съвместни инициативи. Тя го запозна и получи пълна подкрепа по отношение на инициативата на водещите ни сноубордисти Малена Замфирова и Тервел Замфиров, които правят кампания в защита на дисциплината гигански слалом, която е заплашена от изключване от олимпийската програма.

Ахмет Гюлюм бе избран за президент на Турския олимпийски комитет няколко дни преди Весела Лечева – на 15-ти март 2025 г. Общото събрание се проведе в Истанбул, а Гюлюм победи предишния президент проф. Югум Ерденер със 185 гласа срещу 150. Гюлюм е известен волеболист на Турция, с 23-годишна кариера в спорта, през която е бил капитан на волейболния отбор на Галатасарай и е играл с екипа на Турция в 158 мача.

След кариерата си на волейболист новият президент на Турския олимпийски комитет влиза в спортния мениджмънт и бизнеса. Създава първата агенция за спортен маркетинг в Турция, както и медийна платформа, която популяризира различни спортове в страната.

Гюлюм сподели в разговора, че е запознат със спортната кариера на Лечева, която е двукратен олимпийски медалист, петкратен световен шампион по стрелба, рекордьорка по победи за Световната купа. Двамата президенти имат сходна кариера и констатираха, че има символика в това, че са избрани начело на олимпийските си комитети през няколко дни.

