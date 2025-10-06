Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Ясни са държавните шампиони по кикбокс

Ясни са държавните шампиони по кикбокс

  • 6 окт 2025 | 13:32
  • 216
  • 0
Ясни са държавните шампиони по кикбокс

Представителите на столичния спортен клуб „Стар Тийм“ спечелиха държавното първенство по кикбокс в стил лайт контакт, след като завоюваха 11 златни, 8 сребърни и 8 бронзови медала. Купата за втората позиция бе връчена на СК „Ка Ел Перник“ с актив от 3 златни и 2 сребърни медала, а почетната стълбика на победителите допълниха двата клуба „Масару“ и „Чемпиънс лаб“, които спечелиха равен брой медали 2 златни, 1 сребро и 1 бронз.

Първи отборно на държавното първенство в тежкия стил Муай Тай станаха кикбоксьорите на СК „Нефтохимик“ с 2 златни медала и 1 сребро. Втори се наредиха „Шуменски крепост“ с 2 златни отличия, а са състезателите на СК „Левски София“ с 1 злато, 2 сребра 3 бронза.

Победители в турнира „Купа Варна“ в стил фул контакт станаха домакините на надпреварата в спортен комплекс „Владислав Варненчик“ в морската столица от СК „Вокил“ с актив от 7 златни, 1 сребърен и 2 бронзови медала. Втори и трети се наредиха СК „Боил“ (6 златни, 7 сребърни, 3 бронза) и „Фаворит Долни чифлик“ ( 6 златни, 2 сребърни, 0 бронза).

В четвъртото издание на турнира по кикбокс „Купа Варна“ участваха 304 състезатели от 41 спортни клуба. Организатори на проявата бяха варненския клуб „Вокил“, Българска конфедерация по кикбокс и муай тай със съдействието на Дирекция „Спорт“ към Община Варна, Министерството на младежта и спорта и Българския спортен тотализатор.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Главният треньор на “Бойни Спортове Монтана”: Дисциплината е причината за успехите на Николай Атанасов

Главният треньор на “Бойни Спортове Монтана”: Дисциплината е причината за успехите на Николай Атанасов

  • 6 окт 2025 | 09:46
  • 740
  • 0
Николай Атанасов след ММА успеха в Грузия: Липсваше ми да съм в клетката

Николай Атанасов след ММА успеха в Грузия: Липсваше ми да съм в клетката

  • 6 окт 2025 | 09:36
  • 1118
  • 0
Още един български медал на Европейското за младежи и девойки

Още един български медал на Европейското за младежи и девойки

  • 6 окт 2025 | 02:26
  • 1452
  • 0
ЦСКА с най-много титли на Държавното по джудо за жени

ЦСКА с най-много титли на Държавното по джудо за жени

  • 5 окт 2025 | 17:36
  • 508
  • 0
СК “Станоева” с 12 медала от турнир по кикбокс

СК “Станоева” с 12 медала от турнир по кикбокс

  • 5 окт 2025 | 15:23
  • 778
  • 0
"Най-добрия боец от Бразилия": Какво казаха бойците след успеха на Перейра?

"Най-добрия боец от Бразилия": Какво казаха бойците след успеха на Перейра?

  • 5 окт 2025 | 11:34
  • 1595
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

  • 6 окт 2025 | 10:20
  • 11251
  • 7
Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

  • 6 окт 2025 | 11:40
  • 15422
  • 17
"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

  • 6 окт 2025 | 11:57
  • 10644
  • 58
Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

  • 5 окт 2025 | 22:26
  • 179843
  • 540
Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

  • 5 окт 2025 | 23:38
  • 31660
  • 7
Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

  • 6 окт 2025 | 07:05
  • 7714
  • 2