Ясни са държавните шампиони по кикбокс

Представителите на столичния спортен клуб „Стар Тийм“ спечелиха държавното първенство по кикбокс в стил лайт контакт, след като завоюваха 11 златни, 8 сребърни и 8 бронзови медала. Купата за втората позиция бе връчена на СК „Ка Ел Перник“ с актив от 3 златни и 2 сребърни медала, а почетната стълбика на победителите допълниха двата клуба „Масару“ и „Чемпиънс лаб“, които спечелиха равен брой медали 2 златни, 1 сребро и 1 бронз.

Първи отборно на държавното първенство в тежкия стил Муай Тай станаха кикбоксьорите на СК „Нефтохимик“ с 2 златни медала и 1 сребро. Втори се наредиха „Шуменски крепост“ с 2 златни отличия, а са състезателите на СК „Левски София“ с 1 злато, 2 сребра 3 бронза.

Победители в турнира „Купа Варна“ в стил фул контакт станаха домакините на надпреварата в спортен комплекс „Владислав Варненчик“ в морската столица от СК „Вокил“ с актив от 7 златни, 1 сребърен и 2 бронзови медала. Втори и трети се наредиха СК „Боил“ (6 златни, 7 сребърни, 3 бронза) и „Фаворит Долни чифлик“ ( 6 златни, 2 сребърни, 0 бронза).

В четвъртото издание на турнира по кикбокс „Купа Варна“ участваха 304 състезатели от 41 спортни клуба. Организатори на проявата бяха варненския клуб „Вокил“, Българска конфедерация по кикбокс и муай тай със съдействието на Дирекция „Спорт“ към Община Варна, Министерството на младежта и спорта и Българския спортен тотализатор.