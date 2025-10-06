Популярни
Гимнастиците ни с открита тренировка преди заминаването за Световното

  • 6 окт 2025 | 12:08
  • 190
  • 0
Гимнастиците ни с открита тренировка преди заминаването за Световното

Националните отбори по спортна гимнастика – мъже и жени, ще проведат открита тренировка преди заминаването им за Световното първенство в Джакарта (Индонезия) от 19 до 25 октомври.

Откритата тренировка ще се състои в петък, на 10 октомври, от 14:00 часа, в залата по спортна гимнастика на Национална спортна база „Раковски“.

По време на тренировката ще бъдат обявени съставите, с които България ще участва на Световното първенство.

На събитието освен самите състезатели ще бъдат още президентът на Българска федерация гимнастика Красимир Дунев, олимпийският вицешампион на халки от Игрите в Атина и генерален секретар на централата Йордан Йовчев, старши треньорът на мъжкия отбор Милко Танкушев, личният треньор на Валентина Георгиева – Филип Янев.

