"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

Феновете от “Трибуна Сектор Г” излязоха с официален пост в социалните мрежи. В него “червените” фенове благодариха на Христо Янев и играчите за себераздаването във вчерашния мач с Лудогорец. След това обаче те се обърнаха директно към собствениците на ЦСКА с питането дали се обмисля обединение с “проекта от Бистрица”, визирайки ЦСКА 1948. От “Сектор Г” призоваха, ако слуховете не са верни, то босовете на тима от “Армията” да успокоят феновете.

Ето какво пишат от “Трибуна Сектор Г”:

Армейци,

На първо място ще благодарим на Христо Янев и играчите за себераздаването и труда вчера - така трябва да играе ЦСКА във всеки един мач без изключение! Това желание и хъс искаме да виждаме във всеки един наш футболист на терена, както сигурни сме и вие.

Въпреки това през последните седмици в общественото пространство се тиражират меко казано притеснителни слухове, свързани с едно друго отборче, носещо чуждо име, неговият финансов благодетел и нашия любим отбор. Не можем да подминем този "шум" току-така и бихме искали да се обърнем директно към ръководството на ЦСКА с няколко конкретни и ясни въпроса:

Истина ли е, че се обсъжа "обединение" с проекта от Бистрица? Как точно ще се оформи и реализира този акт? Как и под каква форма се очаква армейската общност да приеме човек, работил толкова дълго време против нашите ценности, идеали и разбирания? Ако тези неща не отговорят на истината ще излезете ли с директно и ясно опровержение, за да успокоите и без това меко казано неспокойната обстановка около клуба ни?

Благодарни сме за всичко, направено до момента - строящия се наш нов дом, базите, цялостните инфраструктурни подобрения и инвестиции, но въпреки това няма как да подминем подобни, надяваме се спекулации, с лека ръка и искаме да чуем конкретни отговори.

САМО ЦСКА!