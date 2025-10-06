Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Илиана Раева се възмути от смяна на свещеник

Илиана Раева се възмути от смяна на свещеник

  • 6 окт 2025 | 11:46
  • 614
  • 0
Илиана Раева се възмути от смяна на свещеник

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева се възмути заради смяната на свещеник в църквата в село Долни Богров. По думите й всички жители застават зад отец Янко. Тя съобщи, че в селото дори е имало бунт срещу новия свещеник.

"Искам публично да изкажа моето огромно възмущение за всичко, което се случва с отец Янко от с. Долни Богров, селото в което живеем с Наско от 9 години! Отец Янко е от 43 години в селото. Той е станал част от всяко семейство и къща в селото. Той ни прави кръщенетата, празничните църковни дни, погребенията, молебен за успех на националния отбор по художествена гимнастика всяка година в началото. Правил е молебен за успех на футболния отбор на ПФК “Левски”, правил е инициативи за събиране на средства за черквата в селото и за манастира…

Всички жители на селото го уважаваме безкрайно и за нас той неделима част от селото ни. От няколко дни всички сме шокирани, че е изпратен нов свещеник и отец Янко, който е жив и здрав трябва трябва да бъде заменен. Новият свещеник дошъл, махнал икони от черквата, които са дарявани от хората, сменил патроните на вратите на черквата… Не ми го побира акълът… Хората от селото възмутени направихме подписка. Внесохме я където трябва. Очакваме все още решение след внесената подписка. През това време в селото имаше бунт срещу новия свещеник. Хората не го допускат. Всички си искаме отец Янко. Патриархът дори се обаждал на отец Янко да иска да успокоява жителите на селото.

Ние си искаме отец Янко. В близки села имат нужда от свещеник, защото няма. Да го пратят там. Ние си имаме от 43 години отец Янко и не искам нов свещеник! Дано разумът, справедливостта и добротата да победят и отец Янко да получи полагащото му се уважение", написа Илиана Равеа във Фейсбук.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Гимнастиците ни с открита тренировка преди заминаването за Световното

Гимнастиците ни с открита тренировка преди заминаването за Световното

  • 6 окт 2025 | 12:08
  • 190
  • 0
Титли за Левски и Академик София на финалите на отделните уреди на Държавното за ансамбли

Титли за Левски и Академик София на финалите на отделните уреди на Държавното за ансамбли

  • 5 окт 2025 | 19:10
  • 747
  • 0
Академик спечели титлата в многобоя при жените на Държавното по художествена гимнастика за ансамбли категория Елит

Академик спечели титлата в многобоя при жените на Държавното по художествена гимнастика за ансамбли категория Елит

  • 4 окт 2025 | 17:44
  • 973
  • 0
Илиана Раева: Магдалина Миневска също иска да се завърне в ансамбъла

Илиана Раева: Магдалина Миневска също иска да се завърне в ансамбъла

  • 4 окт 2025 | 15:54
  • 1411
  • 0
Полуфинал за Мариян Михалев на Световна купа по скокове на батут във Франция

Полуфинал за Мариян Михалев на Световна купа по скокове на батут във Франция

  • 3 окт 2025 | 20:26
  • 803
  • 0
БФХГ ще връчи за първи път приз "Вера Маринова" в края на месец октомври

БФХГ ще връчи за първи път приз "Вера Маринова" в края на месец октомври

  • 3 окт 2025 | 17:48
  • 2400
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

  • 6 окт 2025 | 10:20
  • 7973
  • 3
Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

  • 6 окт 2025 | 11:40
  • 9722
  • 8
"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

  • 6 окт 2025 | 11:57
  • 4691
  • 18
Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

  • 5 окт 2025 | 22:26
  • 175843
  • 530
Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

  • 5 окт 2025 | 23:38
  • 30284
  • 7
Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

  • 6 окт 2025 | 07:05
  • 7040
  • 0