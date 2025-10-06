Община Сандански се включи в инициативата #BeActivе 2025

Община Сандански се включи в инициативата #BeActive 2025, част от Европейската седмица на спорта със спортен празник „Сандански обича спорта“. Парк „Свети Врач“ привлече близо 800 деца и младежи, които заедно доказаха, че спортът е здраве, приятелство и вдъхновение.

„Инициативата #BeActive е създадена, за да напомня, че движението е не само здравословно, но и начин да бъдем заедно, да изграждаме дисциплина и ценности. В Сандански виждаме чудесен пример как спортът може да обедини поколения и да вдъхнови децата за активен начин на живот“, заяви заместник-министърът на младежта и

спорта Петър Младенов при откриването на събитието.

Програмата включи кросове на 500 м и 1 км, щафетен дуатлон с плуване и бягане, свободни занимания и открити тренировки по различни спортове: волейбол, баскетбол, борба, карате, кикбокс, художествена гимнастика, танци, аеробика, табата, хандбал и футбол.

Любителите на настолните игри имаха възможност да се включат в турнири по шах, тенис на маса и бадминтон.

Сред официалните гости на празника бяха кметът на Община Сандански Атанас Стоянов, заместник-кметът по „Социални и хуманитарни дейности“ Павлина Караджова, както и специалният гост – олимпийският състезател и европейски шампион по плуване до 23 години Петър Мицин.

Събитието завърши с томбола с награди, предоставени от Община Сандански и Министерството на младежта и спорта.

Европейската седмица на спорта е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на спорта и физическата активност сред гражданите на ЕС. Национален координатор за България е Министерството на младежта и спорта, а проектът се реализира с финансиране по програма "Еразъм+" на Европейския съюз.