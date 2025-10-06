Григор е най-добрият под напрежение след Синер и Алкарас

Григор Димитров често в ранната си кариера беше упрекван, че психиката му не издържа в най-важните моменти и тази мантра беше повтаряна години наред, но днес числата казват нещо съвсем друго и "доброжелателите" няма да имат повод за изяви.

Българинът се превърна в един от най-големите тенис бойци в Тура с помощта на Джейми Делгадо и обърна редица наглед загубени мачове, както онзи с Франсиско Серундоло в Маями, когато Григор загуби съзнание след последната точка и трябваше да бъде изнесен от корта.

От сайта на ATP водят статистика за най-добрите играчите "под напрежение" и се оказва, че единствено Карлос Алкарас и Яник Синер се намират пред Григор по този показател. Основните показатели, които се гледат са реализираните точки за пробив (процентно), спасените точки за пробив, спечелените тайбреци и съотношението при изиграните финални сетове, а накрая общият резултат се формира от сбора на всички тези компоненти.

Интересното е, че първата ни ракета е далеч пред Алкарас по отношение на спечелените тайбреци (73 срещу 63 процента) и превъзхожда Синер, когато се стигне до изиграването на решителен сет (69 срещу 67 процента).

tennis.bg