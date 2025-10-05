Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА срещу Лудогорец в двубой, който може да определи сезона - на живо с анализа на Кирил Динчев
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Фейгин спечели бронзов медал на турнир по фигурно пързаляне в Ница

Фейгин спечели бронзов медал на турнир по фигурно пързаляне в Ница

  • 5 окт 2025 | 19:45
  • 166
  • 0
Фейгин спечели бронзов медал на турнир по фигурно пързаляне в Ница

Най-добрата българска състезателка Александра Фейгин спечели бронзов медал при жените на турнира по фигурно пързаляне "Trophy Metropole" в Ница (Франция).

Тя събра сбор от 142.23 точки, след като беше четвърта в кратката и трета във волната програма.

Шампионка стана представителката на домакините Леа Серна със 177.38 точки, а втора е швейцарката Сара Франци със 153.37.

Кристина Григорова завърши на пето място със 124.20 точки, след като остана седма във волната след третото си място в кратката програма, а Киара Христова е осма със 111.27.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Голяма заплаха за олимпийските мечти на младите ни звезди Тервел и Малена Замфирови

Голяма заплаха за олимпийските мечти на младите ни звезди Тервел и Малена Замфирови

  • 5 окт 2025 | 14:59
  • 1004
  • 0
Кристиан Георгиев, Александър Кръшняк и Петър Гергьовски се явиха на физическите тестове на БФ Ски

Кристиан Георгиев, Александър Кръшняк и Петър Гергьовски се явиха на физическите тестове на БФ Ски

  • 5 окт 2025 | 11:03
  • 310
  • 0
Кристина Григорова зае трето място в кратката програма, а Александра Фейгин е четвърта в Ница

Кристина Григорова зае трето място в кратката програма, а Александра Фейгин е четвърта в Ница

  • 4 окт 2025 | 16:52
  • 541
  • 0
Още две лични постижения за Криста Георгиева и 23-то място на Гран При в Гданск

Още две лични постижения за Криста Георгиева и 23-то място на Гран При в Гданск

  • 4 окт 2025 | 11:35
  • 483
  • 0
Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

  • 4 окт 2025 | 08:21
  • 8575
  • 7
Старши треньорът на Едмънтън Крис Кноблаух продължи договора си с клуба от НХЛ

Старши треньорът на Едмънтън Крис Кноблаух продължи договора си с клуба от НХЛ

  • 3 окт 2025 | 20:43
  • 1493
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "червените" с изненадващ капитан, а разградчани са с пет промени

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "червените" с изненадващ капитан, а разградчани са с пет промени

  • 5 окт 2025 | 19:13
  • 12266
  • 22
Орела хвърли оставка и каза: Нямаме кой да ни подава с две ръце топката

Орела хвърли оставка и каза: Нямаме кой да ни подава с две ръце топката

  • 5 окт 2025 | 17:18
  • 28277
  • 13
Ботев (Пловдив) взе глътка въздух след обрат под Околчица

Ботев (Пловдив) взе глътка въздух след обрат под Околчица

  • 5 окт 2025 | 19:21
  • 21081
  • 6
Звездите на Испания капят като круши - още един ас контузен преди мача с България

Звездите на Испания капят като круши - още един ас контузен преди мача с България

  • 5 окт 2025 | 19:12
  • 7270
  • 3
Брентфорд 0:1 Манчестър Сити, бивш играч на Лудогорец провали домакините

Брентфорд 0:1 Манчестър Сити, бивш играч на Лудогорец провали домакините

  • 5 окт 2025 | 18:29
  • 7397
  • 1
Барселона се сгромоляса за радост на Реал Мадрид

Барселона се сгромоляса за радост на Реал Мадрид

  • 5 окт 2025 | 19:20
  • 17739
  • 53