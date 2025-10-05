Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА срещу Лудогорец в двубой, който може да определи сезона - на живо с анализа на Кирил Динчев
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Титли за Левски и Академик София на финалите на отделните уреди на Държавното за ансамбли

Титли за Левски и Академик София на финалите на отделните уреди на Държавното за ансамбли

  • 5 окт 2025 | 19:10
  • 303
  • 0
Титли за Левски и Академик София на финалите на отделните уреди на Държавното за ансамбли

Отборите на Левски и Академик София спечелиха златните медали на финалите на отделните уреди при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли категория Елит, което се проведе в София.

Левски доминира на финала с пет ленти и спечели първото място с 21.250 точки. На три обръча и две топки грациите, водени от Габриела Грошева, се окичиха със сребърния  медал с 24.275.

Академик продължа да пише своята шампионска история на това издание. Възпитаничките на Елена Дукова, които триумфираха в многобоя вчера, бяха безапелационни станаха шампионки на финала с обръчи и топки с 24.675.

Левски-Триадица взе среброто на пет ленти с 21.250 точки, а грациите от Илиана се окичиха с бронза с 20.725. Пловдивският тим Тракия добави още един бронз на обръчи и топки с 24.250 точки.

Гимнастичките на Илиана станаха първи на финалите при девойки старша възраст. За композицията си с пет топки те получиха оценка от 22.200, а с резултат от 20.700 на пет ленти се окичиха с второ златно отличие.

При девойки младша възраст Теа Денс спечели финала на пет топки след безапелационна игра и 23.750 точки, а на пет ленти грациите от Елин Пелин са втори със 17.950.

Злато и сребро за СК Илиана. Състезателките, водени от Ина Ананиева и Любомира Казанова, са първи с пет ленти 19.350 и втори на пет топки с 21.875 точки.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Академик спечели титлата в многобоя при жените на Държавното по художествена гимнастика за ансамбли категория Елит

Академик спечели титлата в многобоя при жените на Държавното по художествена гимнастика за ансамбли категория Елит

  • 4 окт 2025 | 17:44
  • 944
  • 0
Илиана Раева: Магдалина Миневска също иска да се завърне в ансамбъла

Илиана Раева: Магдалина Миневска също иска да се завърне в ансамбъла

  • 4 окт 2025 | 15:54
  • 1345
  • 0
Полуфинал за Мариян Михалев на Световна купа по скокове на батут във Франция

Полуфинал за Мариян Михалев на Световна купа по скокове на батут във Франция

  • 3 окт 2025 | 20:26
  • 790
  • 0
БФХГ ще връчи за първи път приз "Вера Маринова" в края на месец октомври

БФХГ ще връчи за първи път приз "Вера Маринова" в края на месец октомври

  • 3 окт 2025 | 17:48
  • 2377
  • 0
България ще има осем представители в предстоящия онлайн съдийски курс на ФИГ

България ще има осем представители в предстоящия онлайн съдийски курс на ФИГ

  • 1 окт 2025 | 15:49
  • 427
  • 0
Невяна Владинова проведе поредна мотивационна среща

Невяна Владинова проведе поредна мотивационна среща

  • 30 сеп 2025 | 13:16
  • 1084
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "червените" с изненадващ капитан, а разградчани са с пет промени

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "червените" с изненадващ капитан, а разградчани са с пет промени

  • 5 окт 2025 | 19:13
  • 12010
  • 22
Орела хвърли оставка и каза: Нямаме кой да ни подава с две ръце топката

Орела хвърли оставка и каза: Нямаме кой да ни подава с две ръце топката

  • 5 окт 2025 | 17:18
  • 28100
  • 11
Ботев (Пловдив) взе глътка въздух след обрат под Околчица

Ботев (Пловдив) взе глътка въздух след обрат под Околчица

  • 5 окт 2025 | 19:21
  • 20903
  • 6
Звездите на Испания капят като круши - още един ас контузен преди мача с България

Звездите на Испания капят като круши - още един ас контузен преди мача с България

  • 5 окт 2025 | 19:12
  • 7100
  • 3
Брентфорд 0:1 Манчестър Сити, бивш играч на Лудогорец провали домакините

Брентфорд 0:1 Манчестър Сити, бивш играч на Лудогорец провали домакините

  • 5 окт 2025 | 18:29
  • 7267
  • 1
Барселона се сгромоляса за радост на Реал Мадрид

Барселона се сгромоляса за радост на Реал Мадрид

  • 5 окт 2025 | 19:20
  • 17562
  • 53