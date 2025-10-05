Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА срещу Лудогорец в двубой, който може да определи сезона - на живо с анализа на Кирил Динчев
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Нова победа увеличи преднината на Дунав на върха във Втора лига

Нова победа увеличи преднината на Дунав на върха във Втора лига

  • 5 окт 2025 | 18:26
  • 1419
  • 2
Нова победа увеличи преднината на Дунав на върха във Втора лига

Лидерът във Втора лига Дунав (Русе) постигна нова победа в 11-ия кръг на Втора лига и увеличи преднината си на върха в класирането.

Русенци доминираха през по-голямата част от мача и стигнаха до успеха с голове на Радослав Апостолов в 7-ата и на Камен Хаджиев в 57-ата минути.

Така футболистите на Георги Чиликов вече имат 28 точки и водят с 4 пред Янтра (Габрово) и Фратрия. Етърци са на 14-а позиция, точно над зоната да изпадащите.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Берое отбеляза деня на Стара Загора

Берое отбеляза деня на Стара Загора

  • 5 окт 2025 | 15:47
  • 741
  • 0
Груба вратарска грешка донесе успех на Арда в Добрич

Груба вратарска грешка донесе успех на Арда в Добрич

  • 5 окт 2025 | 16:53
  • 12419
  • 18
Христо Янев определи групата на ЦСКА за дербито срещу Лудогорец

Христо Янев определи групата на ЦСКА за дербито срещу Лудогорец

  • 5 окт 2025 | 14:24
  • 8891
  • 18
Травма в СФК Раковски

Травма в СФК Раковски

  • 5 окт 2025 | 11:05
  • 640
  • 0
Контузия в Ботев (Ихтиман)

Контузия в Ботев (Ихтиман)

  • 5 окт 2025 | 10:54
  • 748
  • 1
Левски поздрави Хулио Веласкес

Левски поздрави Хулио Веласкес

  • 5 окт 2025 | 10:34
  • 3061
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "червените" с изненадващ капитан, а разградчани са с пет промени

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "червените" с изненадващ капитан, а разградчани са с пет промени

  • 5 окт 2025 | 19:13
  • 11858
  • 22
Орела хвърли оставка и каза: Нямаме кой да ни подава с две ръце топката

Орела хвърли оставка и каза: Нямаме кой да ни подава с две ръце топката

  • 5 окт 2025 | 17:18
  • 27992
  • 11
Ботев (Пловдив) взе глътка въздух след обрат под Околчица

Ботев (Пловдив) взе глътка въздух след обрат под Околчица

  • 5 окт 2025 | 19:21
  • 20826
  • 6
Звездите на Испания капят като круши - още един ас контузен преди мача с България

Звездите на Испания капят като круши - още един ас контузен преди мача с България

  • 5 окт 2025 | 19:12
  • 7002
  • 3
Брентфорд 0:1 Манчестър Сити, бивш играч на Лудогорец провали домакините

Брентфорд 0:1 Манчестър Сити, бивш играч на Лудогорец провали домакините

  • 5 окт 2025 | 18:29
  • 7178
  • 1
Барселона се сгромоляса за радост на Реал Мадрид

Барселона се сгромоляса за радост на Реал Мадрид

  • 5 окт 2025 | 19:20
  • 17425
  • 53