Нова победа увеличи преднината на Дунав на върха във Втора лига

Лидерът във Втора лига Дунав (Русе) постигна нова победа в 11-ия кръг на Втора лига и увеличи преднината си на върха в класирането.



Русенци доминираха през по-голямата част от мача и стигнаха до успеха с голове на Радослав Апостолов в 7-ата и на Камен Хаджиев в 57-ата минути.



Така футболистите на Георги Чиликов вече имат 28 точки и водят с 4 пред Янтра (Габрово) и Фратрия. Етърци са на 14-а позиция, точно над зоната да изпадащите.