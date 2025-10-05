България с исторически триумф на Световната купа по скокове на батут

Христина Пенева и Калоян Петров записаха имената си в историята, след като спечелиха генералното класиране от Световните купи за 2025 година в дисциплината синхронни смесени двойки.

Това е първият подобен трофей, връчван от Международната федерация по гимнастика (ФИГ), и той вече е притежание на България.

Двамата национали получиха престижната награда по време на официална церемония в Антиб (Франция), където се проведе финалният кръг от веригата за Световната купа.

"С този успех Пенева и Петров не само изведоха България на световния връх, но и доказаха, че българската школа в скоковете на батут е сред водещите в света", написаха от родната централа в социалните мрежи.