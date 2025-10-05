Медалистът от група "В" Иван Димов: Следващият път да ме сложат в група "С"

Сребърният медалист от световното първенство по вдигане на тежести Иван Димов (65 кг) не е очаквал да вземе отличие. Тежкоатлетът от Сопот завърши със 137 кг в изхвърлянето на шампионата в Норвегия. Постижението беше достатъчно за второто място. Националът вдигаше в група “B“ заедно с другия наш представител Габриел Маринов.

Иван Димов взе сребърен медал в изхвърлянето на Световното по вдигане на тежести

„Само веднъж ми се беше случвало да вдигам в група „B“. На Eвропейско първенство за юноши, но нещо бяха объркали заявките. Там също взех медал – разказа за Спортната джунгла Иван Димов. – Другия път може да ме пуснат и от група “C”. Гледах на живо група „А“. Имаше много сериозни състезатели там. Световни шампиони и олимпийски медалисти. Не очаквах да взема медал. Толкова много атлети имаха шанс да ме победят в изхвърлянето.“

Димов дебютира на голямо първенство в новата теглова дивизия до 65 кг.

„Още не съм обработил категорията – добави щангистът. – Личното ми тегло беше около 66 кг, но в Норвегия храната не ми допадна. Имаше две основни. Едното Едното беше риба. Другото беше супер странно месо. На кантара бях 64,5 кг.“

Димов изхвърли 137 кг и изтласка 163 кг за двубой от 300 кг за шесто място в крайното класиране. Абсолютно същото постижение той направи на клубното първенство в Хърватия и на контролно състезание в София.

„Мислех, че ще вдигна повече. Бях намислил 141/166 кг. Не ги бях вдигал, но мислех, че мога да ги направя – добави Димов. – На изхвърляне направих моя грешка за 141 кг. Доста се свих. На изтласкването станаха големи обърквации. На Габриел му взеха един опит. Стана дълго чакане. Исках да започна на 158 кг. Бяхме дали първоначална 155 кг. Започнаха да се бавят и да чистят лоста. Объркаха ми първоначалните тежести. Не очаквах да направя подобно класиране заради силната конкуренция.“

Националът планира да участва в Бундеслигата през ноември.

„След това ще се готвя за европейското първенство през 2026 г. Там ще се състезавам с турчина, който стана световен шампион. Много килограми сваля. В Париж вдигаше на 73 кг – допълни Иван Димов. – Няма много да почивам. Само няколко дни и след това започвам лека подготовка. Сега за световното започнахме много късно. Исках да направя хубави резултати и малко прибързах. Оттам започнаха травмите.“

Още двама български щангисти ще участват на световното първенство. Карлос Насар (94 кг) ще вдига в четвъртък. Ден по-късно на подиума ще излезе Христо Христов (110 кг).

jungle.bg