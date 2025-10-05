Популярни
  3. 13 клуба представиха дейността си на "Панорама на спорта" в Перник

13 клуба представиха дейността си на второто издание на „Панорама на спорта“ в Перник, коментира за БТА главният експерт „Спорт“ в Община Перник Десислава Стойова.

Тя допълни, че това е една малка част от регистрираните клубове. Останалите не са се представили, тъй като са пръснати из цялата страна като участници в различни първенства. Стойова даде за пример клубът по мотокрос, чиито състезатели в момента са в Самоков, където се провежда кръг от републиканското първенство. Клубът по таекуон-до в неолимпийската версия е в Италия на Световно първенство, състезателите по кикбокс са на Държавно първенство, а в същото време в "Арена Асарел" в Панагюрище се провежда Държавен шампионат по джудо, коментира още Стойова.

От 16:30 до 17:30 часа ще се проведат открити тренировки с всички, които искат да опитат една или друга дейност, каза още главният експерт.

Всички клубове ще имат възможност да се представят с кратка визитка и да направят демонстрации. В 18:00 часа ще започне импровизирано студио, в което участие ще вземат изявени спортисти от Перник, на които ще бъдат задавани въпроси от публиката. Мотиватори в срещата ще бъдат световният и европейски шампион по борба класически стил Иво Ангелов, Костадин Топалов, световен вицешампион по самбо и треньор в Спортно училище "Олимпиец", както и в самбо клуб Миньор и волейболистът Мартин Симеонов, който е от школата на Миньор. Той е играл в Хебър Пазарджик, ставал е републикански шампион с тях, носител е на Купа България, а от този сезон е част от отбора на Металург Перник.

Тази година в панорамата място намериха и най-новите спортни клубове, които водят дейност в Перник. Това са клуб по конен спорт Катран и L K Team 8.

Треньорът от L K Team 8 Лазар Кърчев тази сутрин е пристигнал в Перник след участието си на Балканиадата в Карлово. Там той се е състезавал заедно с помощник-треньора Викторио Любенов. Двамата са бягали в най-дългото трасе – „Скай Ултра“, което е с дължина 53 км и денивелация от 4000 метра. Те са се състезавали при тежки метеорологични условия – дъжд и сняг, кал и мъгла.

В клуба се провеждат кондиционни тренировки и планинско бягане. От регистрирането си досега бегачите са успели да се класират като шампиони в състезания по вертикален километър, както и в дистанциите на 5 и 10 км.

В края на деня ще се състои и традиционното нощно демонстрационно бягане със светещи гривни. Стартът ще бъде даден на Централния градски площад. И тази година то ще се проведе под мотото "Спортът за един мирен свят".

