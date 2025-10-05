Спортният министър нареди проверка на АФБ след фаталния инцидент във Варна

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев е наредил проверка на Автомобилната федерация на България след фаталния инцидент по време на планинско изкачване „Варна – Аладжа Манастир“, в който загина един зрител и още шестима бяха ранени по-рано днес.

Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

„Във връзка с тежкия инцидент на рали състезанието „Планинско изкачване Аладжа манастир“, министърът на младежта и спорта разпореди незабавна проверка на Автомобилната федерация на България (АФБ) и организацията на проведеното рали.



„Проверката ще бъде извършена чрез Дирекция „Регионална координация и контрол“ към Министерството на младежта и спорта. Целта е да се установи спазването на всички нормативни изисквания и правила за безопасност при провеждането на състезанието“, съобщават от пресслужбата на Министерството на младежта и спорта.