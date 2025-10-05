Популярни
Янакиев е шампион на международен турнир по бадминтон в София

  • 5 окт 2025 | 13:29
  • 168
  • 0
Янакиев е шампион на международен турнир по бадминтон в София

Димитър Янакиев стана шампион на единично мъже на международния турнир по бадминтон от категория "Future Series", който се провежда в столичната зала "Европа".

Водачът в схемата Янакиев победи на финала Йоан Барбиери (Франция) с 21:16, 21:13, след като показа по-добра игра. Така той взе златото, записвайки пет поредни успеха.

България завършва надпреварата с още четири бронзови отличия, които спечелиха на двойки мъже Иван Русев и Красимир Тодоров и на двойки жени Михаела Чепишева и Цветина Попиванова.

На единично жени победителка е Зехра Ердем (Турция), а на смесени двойки триумфираха Андрия Додер и Сара Лончар (Сърбия).

В турнира участваха над 250 състезатели.

Междувременно, българските състезатели завоюваха четири медала от международния турнир по бадминтон за юноши и девойки до 17 години в Мьодлинг (Австрия).

Номер 8 в схемата Георги Рупцов се класира за финала на единично юноши след успех над Балаш Пето (Унгария) с 21:17, 21:6. По-късно днес той ще спори за титлата с третия поставен Сантиаго Араужо (Швейцария).

Бронзови отличия взеха на смесени двойки Рупцов и Елена Попиванова, както и на единично Теодор Митев, които достигнаха до полуфиналите на надпреварата.

