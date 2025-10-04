Левски победи Монтана на турнира "Борис Гюдеров"

Шампионите на България от Левски София се поздравиха с първи успех на 25-oто издание на традиционния мемориален турнир „Борис Гюдеров“. Воденият от Николай Желязков тим надигра двукратния носител на трофея Монтана с 3:0 (25:21, 25:21, 25:22) в първия двубой от втория състезателен ден на надпреварата.

Така състезателите от Северозапада загубиха окончателно шансовете си да спечелят Купата. Вчера момчетата на Даниел Пеев загубиха от Миньор с 2:3 гейма.

Утре (5 октомври) Левски среща домакините от Миньор, в 15:30 ч. Монтана се изправя срещу ЦСКА в 14:00 ч.

"Сините" взеха превес от самото начало (5:3), като диктуваха положението до средата (13:10). Монтанчани набраха инерция и влязоха в серия, успявайки да обърнат (14:13). Постепенно момчетата на Николай Желязков обаче устояха и успяха да вземат отново нещата в свои ръце, като доминираха до края и поведоха в мача.

Идентично стартира втората част, но след петата точка играта тръгна равностойно. Волейболистите на Левски се откъснаха след серия от начални удари на Юлиян Вайзиг. В ключовите моменти (19:14) монтанчани намалиха изоставането си, но не успяха да преодолеят столичани. Така Светослав Гоцев и съотборниците му поведоха с 2:0 гейма.

С равностойна игра тръгна третият гейм, но след осмата точка тимът от Северозапада взе превес (10:8). Това обаче не продължи дълго, интригата отново се завърна. В ключовите моменти "сините" взеха преднина, но състезателите на Даниел Пеев отново завързаха резултата. Няколко сервиса на Гордан Люцканов направиха разликата и Левски спечели чисто двубоя.