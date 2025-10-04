Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Левски победи Монтана на турнира "Борис Гюдеров"

Левски победи Монтана на турнира "Борис Гюдеров"

  • 4 окт 2025 | 23:34
  • 158
  • 0

Шампионите на България от Левски София се поздравиха с първи успех на 25-oто издание на традиционния мемориален турнир „Борис Гюдеров“. Воденият от Николай Желязков тим надигра двукратния носител на трофея Монтана с 3:0 (25:21, 25:21, 25:22) в първия двубой от втория състезателен ден на надпреварата.

Така състезателите от Северозапада загубиха окончателно шансовете си да спечелят Купата. Вчера момчетата на Даниел Пеев загубиха от Миньор с 2:3 гейма.

Утре (5 октомври) Левски среща домакините от Миньор, в 15:30 ч. Монтана се изправя срещу ЦСКА в 14:00 ч.

"Сините" взеха превес от самото начало (5:3), като диктуваха положението до средата (13:10). Монтанчани набраха инерция и влязоха в серия, успявайки да обърнат (14:13). Постепенно момчетата на Николай Желязков обаче устояха и успяха да вземат отново нещата в свои ръце, като доминираха до края и поведоха в мача.

Идентично стартира втората част, но след петата точка играта тръгна равностойно. Волейболистите на Левски се откъснаха след серия от начални удари на Юлиян Вайзиг. В ключовите моменти (19:14) монтанчани намалиха изоставането си, но не успяха да преодолеят столичани. Така Светослав Гоцев и съотборниците му поведоха с 2:0 гейма.

С равностойна игра тръгна третият гейм, но след осмата точка тимът от Северозапада взе превес (10:8). Това обаче не продължи дълго, интригата отново се завърна. В ключовите моменти "сините" взеха преднина, но състезателите на Даниел Пеев отново завързаха резултата. Няколко сервиса на Гордан Люцканов направиха разликата и Левски спечели чисто двубоя.

Следвай ни:

Още от Волейбол

България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

  • 4 окт 2025 | 23:01
  • 20282
  • 11
В Правец посрещнаха своя сребърен медалист Преслав Петков

В Правец посрещнаха своя сребърен медалист Преслав Петков

  • 4 окт 2025 | 16:55
  • 513
  • 0
Опосум прекъсна волейболен мач в Бразилия

Опосум прекъсна волейболен мач в Бразилия

  • 4 окт 2025 | 15:58
  • 2177
  • 1
Нефтохимик спечели и втората контрола с Берое

Нефтохимик спечели и втората контрола с Берое

  • 4 окт 2025 | 14:59
  • 1672
  • 0
Миньор (Перник) изненада Монтана на старта на турнира “Борис Гюдеров”

Миньор (Перник) изненада Монтана на старта на турнира “Борис Гюдеров”

  • 4 окт 2025 | 14:56
  • 1547
  • 0
ЦСКА с пълен обрат срещу Левски на турнира "Борис Гюдеров"

ЦСКА с пълен обрат срещу Левски на турнира "Борис Гюдеров"

  • 4 окт 2025 | 14:54
  • 1503
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 95472
  • 168
Реал Мадрид 3:1 Виляреал, гол на Мбапе

Реал Мадрид 3:1 Виляреал, гол на Мбапе

  • 4 окт 2025 | 23:03
  • 11241
  • 20
България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

  • 4 окт 2025 | 23:01
  • 20282
  • 11
Веласкес: Направихме много добър мач

Веласкес: Направихме много добър мач

  • 4 окт 2025 | 22:41
  • 3207
  • 5
Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

  • 4 окт 2025 | 19:35
  • 27720
  • 12
Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

  • 4 окт 2025 | 21:30
  • 27206
  • 41