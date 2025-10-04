Димитър Янакиев се класира за финала на единично мъже на международния турнир по бадминтон в София

Димитър Янакиев се класира за финала на единично мъже на международния турнир по бадминтон от категория "Future Series", който се провежда в столичната зала "Европа". Водачът в схемата Янакиев победи на полуфиналите Елиел Мелери (Финландия) с 23:21, 21:13 и за титлата утре ще играе срещу Йоан Барбиери (Франция).

На двойки мъже Иван Русев и Красимир Тодоров загубиха на полуфиналите от вторите поставени Адриан Кравчик и Шимон Слепецки (Полша) с 10:21, 14:21.

Водачките в схемата на двойки жени Михаела Чепишева и Цветина Попиванова също завоюваха бронзови медали, след като отстъпиха на полуфиналите пред номер 3 Катержина Осладилова и Талулах Шарлийн ван Копенол (Чехия) в оспорван двубой с 20:22, 19:21.

Финалите започват утре от 10:00 часа в зала "Европа".

Снимки: Startphoto