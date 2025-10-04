Шумен 61 постигна труден успех срещу Фрегата в дербито на мъжкото хандбално първенство

Сребърният медалист Шумен 61 победи гостуващия Фрегата с 33:32 (16:17) в оспорвано дерби от втория кръг на мъжкото хандбално първенство на България. С успеха възпитаниците на Никола Карастоянов поведоха с класирането с пълен актив от 4 точки, докато миналогодишните носители на националната купа от Бургас допуснаха първо поражение в кампанията и останаха с 2 точки.

Двубоят започна равностойно, след което около средата на полувремето гостите дръпнаха с 10:8 и поддържаха аванс от гол-два до почивката. Шуменци стартираха по-добре втората част и обърнаха до 21:19 в 37-ата минута, но последва бързо изравняване, а след това двубоят продължи оспорвано. При 30:30 домакините нанесоха своя удар с два поредни гола, след което удържаха преднината си в последните малко повече от три минути до последния съдийски сигнал.

Добруджа изигра силно второ полувреме и постигна първа победа за сезона след 28:21 (11:13) срещу Спартак във Варна. Чардафон също записа дебютен успех в кампанията след 30:23 (17:8) над гостуващия НСА.

Защитаващият титлата си Локомотив (Горна Оряховица) утре приема бронзовия медалист от предишното първенство Осъм.