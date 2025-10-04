Популярни
  Други спортове
  2. Други спортове
  Националният отбор на България по ръгби победи Турция в среща от Европейската конференция

Националният отбор на България по ръгби победи Турция в среща от Европейската конференция

  • 4 окт 2025 | 17:51
  • 641
  • 0

Българският национален отбор по ръгби победи състава на Турция с 16:14 (6:7) в среща от група С на Европейската конференция. Мачът беше посетен от солиден брой зрители на стадион "Васил Левски" в София, а също така беше дебютен и за новия национален селекционер Ивайло Иванов.

Първата победа на българите ги изравнява на върха в класирането с Украйна, която по-рано тази есен срази турците с 43:6. Четвъртият отбор в групата е Молдова. Успехът носи и морално удовлетворение на българите, които се реваншираха за тежката загуба от преди година с 10:46.

Днес българският тим показа много силна воля, след като изоставаше и на полувремето с 6:7. Турците в един момент поведоха с 14:6, но само за 15 минути резултатът стана 16:14 за "лъвовете". С решаващ принос се оказа капитанът на тима Петър Николов, който реализира 11 точки.

