Алекс Колев избухна с два гола и асистенция, след като остана извън националния отбор

  • 4 окт 2025 | 17:36
  • 168
  • 0
Александър Колев направи нов силен мач в Китай, след като с два гола и асистенция помогна за разгромния успех на своя Нантун Чжъюн със 7:1 над последния в класирането Чиндао Ред Лайънс. Това беше двубой от 25-ия кръг на втория ешелон.

Българският нападател реализира четвъртия и петия гол за своя тим, а преди това подаде на сърбина Игор Иванович за третия. Колев остана на терена през цялата среща.

Така бившият футболист на Левски вече има пет попадения и три асистенции в 11 участия за Нантун Чжъюн. Самият тим пък е пети във временно класиране след изиграването на този двубой.

Независимо че се намира в силна форма, Алекс Колев не получи повиквателна от новия селекционер Александър Димитров за идните световни квалификации на България.

