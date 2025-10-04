Популярни
Кристина Григорова зае трето място в кратката програма, а Александра Фейгин е четвърта в Ница

  • 4 окт 2025 | 16:52
  • 222
  • 0
Кристина Григорова изигра чиста кратка програма и се нареди на трето място преди волната при жените на турнира по фигурно пързаляне "Trophy Metropole" в Ница (Франция). Възпитаничката на клуб Танци на лед Денкова-Стависки и Ина и Андрей Лутай получи за изпълнението си оценка от 50.29 точки. Съотборничките на Григорова Александра Фейгин и Киара Христова са четвърта и седма засега съответно с 48.01 и 44.51 точки.

Начело е представителката на домакините от Франция Леа Серна с 55.12 точки, следвана от Сара Франци (Швейцария) с 50.72.

Волната програма е утре от 14:45 часа българско време. При девойките Милена Велчева се класира седма със сбор от 98.83 точки, а Цветелина Панова е десета с 84.04. Титлата завоюва Елина Гоидина (Естония) със 187.34 точки от кратката и волната програма.

