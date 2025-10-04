Популярни
Боли ме – Баянда Валаза говори открито за напрежението да подражава на безупречния стил на Ноа Лайлс и компания

  • 4 окт 2025 | 16:31
  • 492
  • 0
Боли ме – Баянда Валаза говори открито за напрежението да подражава на безупречния стил на Ноа Лайлс и компания

Баянда Валаза коментира сравненията с Ноа Лайлс и други спринтьори и разкри как се е научил да приема уникалния си стил на бягане въпреки критиките.

Двукратният световен шампион за юноши под 20 години Баянда Валаза сподели откровено как се чувства, когато хората се подиграват на нетрадиционния му стил на бягане и го сравняват със звезди като Ноа Лайлс, Акани Симбине, Кишейн Томпсън и други утвърдени спринтьори.

Стилът на бягане на Валаза му спечели прякора Wobble Wobble (клатушкане). Техниката му е описвана като наподобяваща вятърна мелница, докато се устремява към финала, като ръцете му се размахват хаотично след фазата на ускорение, обикновено след 60-70-ия метър.

Понякога стилът му е оприличаван на галопиращ кон и включва видимо клатене на главата. Въпреки необичайния си вид, тази техника е ефективна, тъй като Валаза постигна значителни успехи, включително слизане под 10 секунди в спринта на 100 метра.

Баянда Валаза: Това не е нещо, с което се гордея

Сребърният медалист в щафетата 4x100 метра от Олимпийските игри в Париж обясни, че понякога се чувства зле, когато го сравняват с атлети, които вече са намерили своя стил.

Въпреки това той вярва, че с времето ще открие подходяща за него техника на бягане, но настоява, че не бърза да променя настоящия си стил, тъй като той го прави известен и му е донесъл редица победи.

Валаза добави, че в момента хората го разпознават именно по уникалния му начин на бягане и тъй като се радва на славата, няма да се подлага на натиск да го усъвършенства.

"Честно казано, боли, защото хората често говорят лоши неща. Но научих, че трябва да използваш лошото, за да постигнеш добро. Трябва да го използваш за добро, защото стилът ми на бягане е нещо, върху чиято промяна също се фокусирам“, заяви Валаза в подкаста Go Wild на Puma.

"Знаете ли, това не е нещо, с което се гордея, но то ме прави Баянда Валаза, защото всички ме забелязват, където и да отида. Така че намирам това за важен отличителен белег. Сякаш се създава образ – ако видиш този стил на бягане, знаеш, че е той.“

"Също така вярвам, че това ще се промени с годините, защото все още съм млад и тепърва намирам своя път в спорта. Не знам много за този спорт“, добави той.

Валаза допълни, че неговият треньор Табо Матебеди смята тази нетрадиционна техника за негов "механизъм за оцеляване“ и е изразил нежелание да я променя, вярвайки, че тя е неразделна част от представянето му.

Той разкри, че наставникът му се страхува и от неизвестното – ако наложи промяна, Валаза може да започне да изпитва трудности с постигането на резултати.

Валаза посочи, че треньорът му е уверен, че когато дойде подходящият момент, стилът му на бягане ще се промени по естествен път.

"Освен това треньорът ми не обича да насилва нещата. Той също се страхува, защото за първи път има професионален атлет, който се представя по този начин.

Той се притеснява да не прибърза с нещата и да обърка всичко, защото сега сме с нагласата, че стилът ще се промени с годините. Тялото ми все още ще расте и промяната ще настъпи от само себе си. Но това е нещо, с което се гордея и което ценя.“

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

