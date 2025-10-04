Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Иван Димов поведе след група "Б" в категория до 65 килограма

Иван Димов поведе след група "Б" в категория до 65 килограма

  • 4 окт 2025 | 16:05
  • 668
  • 0
Иван Димов поведе след група "Б" в категория до 65 килограма

Българинът Иван Димов поведе в класирането след опитите в група "Б" в категорията до 65 килограма на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия.

Той събра двубой от 300 килограма, като бе най-добър и в двете движения. В изхвърлянето той записа 137 килограма, като не успя при последния си опит на 141 килограма. В изтласкването той успя на 163 килограма в последния си опит, като преди това се справи и със 156 килограма.

Димов изпревари с по 16 килограма в двубоя японеца Юки Кимура и германеца Люк Мау. Четвърти в група "Б" завърши другият българин Габриел Маринов. Той приключи с двубой от 275 килограма след 125 килограма в изхвърлянето и 150 в изтласкването.

Състезанието в група "А" стартира в 18:00 часа днес. То ще определи и медалистите в категорията.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Други спортове

Пет медала за българите от международния турнир по бадминтон в София

Пет медала за българите от международния турнир по бадминтон в София

  • 4 окт 2025 | 14:13
  • 296
  • 0
Сестри Стоеви се класираха на финала в ОАЕ

Сестри Стоеви се класираха на финала в ОАЕ

  • 4 окт 2025 | 14:10
  • 531
  • 0
Карлос Насар преди Световното: Ще дам всичко българското знаме да е най-отгоре, където му е мястото

Карлос Насар преди Световното: Ще дам всичко българското знаме да е най-отгоре, където му е мястото

  • 4 окт 2025 | 13:43
  • 4878
  • 6
Разследват китайска компания за кражба на... мозъчни вълни на елитни спортисти

Разследват китайска компания за кражба на... мозъчни вълни на елитни спортисти

  • 4 окт 2025 | 05:03
  • 4417
  • 4
Провал за Ангел Русев на световното по щанги

Провал за Ангел Русев на световното по щанги

  • 3 окт 2025 | 22:07
  • 13459
  • 9
Олимпийски шампион и още двама многократни медалисти отказаха да се изправят срещу Карлос Насар

Олимпийски шампион и още двама многократни медалисти отказаха да се изправят срещу Карлос Насар

  • 3 окт 2025 | 16:58
  • 62596
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

  • 4 окт 2025 | 17:15
  • 12087
  • 19
Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

  • 4 окт 2025 | 12:23
  • 24100
  • 18
Арсенал 1:0 Уест Хам, Райс наказа бившия си отбор

Арсенал 1:0 Уест Хам, Райс наказа бившия си отбор

  • 4 окт 2025 | 17:01
  • 2626
  • 1
11-те на Монтана и Черно море

11-те на Монтана и Черно море

  • 4 окт 2025 | 17:42
  • 1626
  • 0
Манчестър Юнайтед 2:0 Съндърланд, Шешко удвои аванса

Манчестър Юнайтед 2:0 Съндърланд, Шешко удвои аванса

  • 4 окт 2025 | 17:35
  • 3902
  • 3
Втора лига на живо: Пирин води срещу "акулите"

Втора лига на живо: Пирин води срещу "акулите"

  • 4 окт 2025 | 17:20
  • 7013
  • 4