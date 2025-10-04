Популярни
  Други спортове
  2. Други спортове
  Пет медала за българите от международния турнир по бадминтон в София

Пет медала за българите от международния турнир по бадминтон в София

  • 4 окт 2025 | 14:13
  • 86
  • 0
Пет медала за българите от международния турнир по бадминтон в София

Българските състезатели Димитър Янакиев, Иван Русев, Красимир Тодоров, Михаела Чепишева и Цветина Попиванова си гарантираха пет медала от международния турнир по бадминтон от категория "Future Series", който се провежда в столичната зала "Европа".

Водачът в схемата при мъжете Димитър Янакиев победи на четвъртфиналите Доминик Коприва (Чехия) с 19:21, 21:6, 21:8 и по-късно днес в спор за място на финала ще срещне Елиел Мелери (Финландия).

На двойки мъже Иван Русев и Красимир Тодоров спечелиха срещу Евън Кени и Джош Тейлър (Шотландия) с 21:16, 19:21, 21:14 и също достигнаха до полуфиналите.

Водачките в схемата на двойки жени Михаела Чепишева и Цветина Попиванова се наложиха лесно в първия си двубой от надпреварата на четвъртфиналите над Амели Тюрнхер и Яна Вайсенбах (Австрия) с 21:11, 21:9. Следващите им съпернички са номер 3 Катержина Осладилова и Талулах Шарлийн ван Копенол (Чехия).

Полуфиналните срещи от турнира ще започнат в 16:00 часа.

