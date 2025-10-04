Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Сестри Стоеви се класираха на финала в ОАЕ

Сестри Стоеви се класираха на финала в ОАЕ

  • 4 окт 2025 | 14:10
  • 141
  • 0
Сестри Стоеви се класираха на финала в ОАЕ

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за финала на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите "Tour Super 100" в Ал-Аин (Обединени Арабски Емирства).

Българките, които са водачки в основната схема, победиха на полуфиналите номер 4  Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция) с 21:16, 21:14 за 34 минути.

Стефани Стоева и Габриела Стоева водеха в резултата почти през целия мач, като само в първия гейм съперничките им успяха да се доближат на точка, а във втория след 8:6 българките направиха силна серия и без проблеми затвориха срещата.

На финала утре възпитаничката на Петя Неделчева-Хранова ще играят срещу Ян Фей Чън и Лян Чън Сун (Тайван).

За сестрите това е втори финал за последния по-малко от месец, след като на 13 септември триумфираха в Льовен (Белгия).

Следвай ни:

Още от Други спортове

Разследват китайска компания за кражба на... мозъчни вълни на елитни спортисти

Разследват китайска компания за кражба на... мозъчни вълни на елитни спортисти

  • 4 окт 2025 | 05:03
  • 4219
  • 4
Провал за Ангел Русев на световното по щанги

Провал за Ангел Русев на световното по щанги

  • 3 окт 2025 | 22:07
  • 13050
  • 9
Олимпийски шампион и още двама многократни медалисти отказаха да се изправят срещу Карлос Насар

Олимпийски шампион и още двама многократни медалисти отказаха да се изправят срещу Карлос Насар

  • 3 окт 2025 | 16:58
  • 60945
  • 14
Сестри Стови си осигуриха медал от турнира в ОАЕ

Сестри Стови си осигуриха медал от турнира в ОАЕ

  • 3 окт 2025 | 16:36
  • 1006
  • 0
Силно начало за националите по бадминтон на международния турнир в София

Силно начало за националите по бадминтон на международния турнир в София

  • 3 окт 2025 | 16:30
  • 821
  • 0
Над 500 участници в 7-ото издание на маратона "Тракийски царе"

Над 500 участници в 7-ото издание на маратона "Тракийски царе"

  • 3 окт 2025 | 15:50
  • 532
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

  • 4 окт 2025 | 12:23
  • 11136
  • 12
България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

  • 4 окт 2025 | 10:38
  • 10015
  • 6
11-те на ЦСКА 1948 и Спартак (Варна)

11-те на ЦСКА 1948 и Спартак (Варна)

  • 4 окт 2025 | 14:04
  • 583
  • 0
Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

  • 4 окт 2025 | 08:21
  • 6486
  • 7
Левски иска да набере отново скорост срещу непредвидимия Берое

Левски иска да набере отново скорост срещу непредвидимия Берое

  • 4 окт 2025 | 06:45
  • 9053
  • 15
Челси и Ливърпул ни обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Ливърпул ни обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 4 окт 2025 | 07:00
  • 5141
  • 2