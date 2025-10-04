Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Още две лични постижения за Криста Георгиева и 23-то място на Гран При в Гданск

Още две лични постижения за Криста Георгиева и 23-то място на Гран При в Гданск

  • 4 окт 2025 | 11:35
  • 215
  • 0
Още две лични постижения за Криста Георгиева и 23-то място на Гран При в Гданск

Криста Георгиева записа още две нови лични постижения - за волна програма и за общ сбор, с което завърши на 23-о място в крайното класиране при девойките на турнира Гран При по фигурно пързаляне в Гданск (Полша).

Възпитаничката на клуб Елит и Даниела Величкова събра 118.67 точки, което е с над 20 повече от досегашния й най-добър общ сбор от 97.28. Резултатът й във волната програма е 73.61 спрямо предишните 64.77 точки. Ден по-рано българката записа личен рекорд и в кратката програма.

Криста Георгиева подобри с над 12 точки личното си постижение в кратката програма
Криста Георгиева подобри с над 12 точки личното си постижение в кратката програма

Първото място спечели Ю-джае Ким (Република Корея) със 199.86 точки. Тя беше трета след кратката програма, но грабна златото, като спечели волната, в която изпълни перфектен троен аксел.

Среброто е за словачката Алиса Ленгелова със 191.53 точки, а бронзът за Софи Жолин вон Фелтен със 190.67. Американката бе пета след кратката програма, но стигна до медала, като във волната изпълни два тройни аксела, единият в комбинация, и четворен салхов.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

  • 4 окт 2025 | 08:21
  • 5261
  • 6
Старши треньорът на Едмънтън Крис Кноблаух продължи договора си с клуба от НХЛ

Старши треньорът на Едмънтън Крис Кноблаух продължи договора си с клуба от НХЛ

  • 3 окт 2025 | 20:43
  • 1406
  • 0
Джаксън ЛаКомб подписа за осем години с Анахайм Дъкс

Джаксън ЛаКомб подписа за осем години с Анахайм Дъкс

  • 3 окт 2025 | 16:39
  • 383
  • 0
Весела Лечева води българската делегация на 45-ия семинар на ЕОК, Малена Замфирова със силна реч

Весела Лечева води българската делегация на 45-ия семинар на ЕОК, Малена Замфирова със силна реч

  • 3 окт 2025 | 12:52
  • 930
  • 0
Александър Овечкин изигра първи предсезонен мач за Вашингтон

Александър Овечкин изигра първи предсезонен мач за Вашингтон

  • 3 окт 2025 | 11:23
  • 494
  • 0
Криста Георгиева подобри с над 12 точки личното си постижение в кратката програма

Криста Георгиева подобри с над 12 точки личното си постижение в кратката програма

  • 3 окт 2025 | 10:17
  • 660
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

  • 4 окт 2025 | 12:23
  • 3353
  • 3
България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

  • 4 окт 2025 | 10:38
  • 6128
  • 2
Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

  • 4 окт 2025 | 08:21
  • 5261
  • 6
Левски иска да набере отново скорост срещу непредвидимия Берое

Левски иска да набере отново скорост срещу непредвидимия Берое

  • 4 окт 2025 | 06:45
  • 7708
  • 8
Челси и Ливърпул ни обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Ливърпул ни обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 4 окт 2025 | 07:00
  • 3868
  • 1
Реал Мадрид и Виляреал в люта битка на "Бернабеу"

Реал Мадрид и Виляреал в люта битка на "Бернабеу"

  • 4 окт 2025 | 06:29
  • 4444
  • 1