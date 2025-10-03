Криста Георгиева подобри с над 12 точки личното си постижение в кратката програма

Криста Георгиева заема временното 17-о място при девойките на турнира от сериите "Гран при" в Гданск, Полша. Тя получи 45.06 точки за кратката си програма, което е с над 12 точки от досегашното й най-добро постижение за тази част от надпреварата, което бе 32.51 т.

Възпитаничката на Даниела Величкова от клуб "Елит" игра стабилно, като единственият елемент, на който показа колебание, и това бе отразено от съдиите чрез намаляване на стойността, бе откриващия съчетанието скок троен ритбергер. Нататък Криста показа увереност в конкуренцията на още 37 момичета.

Волната програма на девойките е днес от 17:30 часа.

За Криста това ще е второ участие в турнир "Гран при" за девойки в кариерата след дебюта й на ISU JGP Solidarity Cup 2024 също в Гданск.