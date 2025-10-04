Популярни
»
  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  3. Серхио Петис с изумителен нокаут срещу Магомед Магомедов на PFL Дубай

Серхио Петис с изумителен нокаут срещу Магомед Магомедов на PFL Дубай

  • 4 окт 2025 | 10:30
  • 300
  • 0
Серхио Петис с изумителен нокаут срещу Магомед Магомедов на PFL Дубай

Серхио Петис определено има талант да нанася удари със завъртане и да постига обрати.

След като през 2021 г. нокаутира Киоджи Хоригучи със завъртащ се юмрук в края на мача им, Петис направи почти същото и този път – но с лакът със завъртане – за да срази Магомед Магомедов на PFL в Дубай в петък вечер (03.10).

Докато Магомедов търсеше събаряне, Петис нанесе перфектно пласиран лакът, който изпрати руснака на пода. Петис успя да нанесе още един удар, преди реферът да се намеси и да спре битката в 4:31 минута на втория рунд.

„Винаги съм вярвал в себе си“, каза Петис за победата си след обрат. „Той ми говореше през целия мач, беше прекалено уверен и мисля, че това му изигра лоша шега.“

Преди нокаута изглеждаше, че Магомедов уверено върви към победа, след като многократно събаряше Петис на земята и демонстрираше уменията си в граплинга.

Това беше доминиращо представяне от страна на Магомедов до момента, в който той се втурна напред в търсене на поредното събаряне, но този път Петис беше готов. Той се завъртя и нанесе лакът, който буквално повали Магомедов и го нокаутира, още преди да е паднал на пода.

С тази победа Петис заяви, че се надява на мач за титлата в следващия си двубой, тъй като PFL ще коронясва нов шампион в категория петел, след като Пачи Микс напусна организацията, за да подпише с UFC.

Усман Нурмагомедов спечели реванша с Пол Хюз
Усман Нурмагомедов спечели реванша с Пол Хюз
