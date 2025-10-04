Кръгът във Втора лига продължава с три срещи

Днес предстои да се изиграят още три двубоя от 11-ия кръг на Втора лига. Най-интригуващ се очертава да бъде сблъсъкът между Пирин (Благоевград) и Черноморец (Бургас), които заемат съответно седмо и девето място в класирането.
Беласица посреща Хебър (Пазарджик) в опит да запише първа победа през този сезон, а другият мач от програмата е Спартак (Плевен) - Севлиево.
Вчера дублиращият отбор на ЦСКА разгроми Спортист (Своге) с 6:0, а Лудогорец II си тръгна с успех от Перник.
Втора лига, XI кръг:
3 октомври, петък, 16:00 ч.:
ЦСКА II 6:0 Спортист (Своге)
1:0 Марк-Емилио Папазов (8)
2:0 Юлиан Гилов (27)
3:0 Денис Динев (40)
4:0 Юлиан Гилов (65)
5:0 Васил Каймаканов (85)
6:0 Марк-Емилио Папазов (87)
Дубълът на ЦСКА с гръмка победа във Втора лига
Миньор (Перник) 0:2 Лудогорец II
0:1 Георги Пенев (68)
0:2 Емерсон Родригес (85)
Дубълът на Лудогорец нанесе трета поредна загуба на Миньоро
4 октомври, събота, 16:00 ч.:
Пирин (Благоевград) - Черноморец (Бургас)
5 октомври, неделя, 16:00 ч.:
6 октомври, понеделник, 16:00 ч.:
6 октомври, понеделник, 19:00 ч.:
Локомотив (Горна Оряховица) - Фратрия