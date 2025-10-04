Популярни
Кръгът във Втора лига продължава с три срещи

  • 4 окт 2025 | 09:48
  • 639
  • 0
Кръгът във Втора лига продължава с три срещи

Днес предстои да се изиграят още три двубоя от 11-ия кръг на Втора лига. Най-интригуващ се очертава да бъде сблъсъкът между Пирин (Благоевград) и Черноморец (Бургас), които заемат съответно седмо и девето място в класирането.

Беласица посреща Хебър (Пазарджик) в опит да запише първа победа през този сезон, а другият мач от програмата е Спартак (Плевен) - Севлиево.

Вчера дублиращият отбор на ЦСКА разгроми Спортист (Своге) с 6:0, а Лудогорец II си тръгна с успех от Перник.

Втора лига, XI кръг:

3 октомври, петък, 16:00 ч.:

ЦСКА II 6:0 Спортист (Своге)
1:0 Марк-Емилио Папазов (8)
2:0 Юлиан Гилов (27)
3:0 Денис Динев (40)
4:0 Юлиан Гилов (65)
5:0 Васил Каймаканов (85)
6:0 Марк-Емилио Папазов (87)

Миньор (Перник) 0:2 Лудогорец II
0:1 Георги Пенев (68)
0:2 Емерсон Родригес (85)

4 октомври, събота, 16:00 ч.:

Пирин (Благоевград) - Черноморец (Бургас)

Беласица - Хебър (Пазарджик)

Спартак (Плевен) - Севлиево

5 октомври, неделя, 16:00 ч.:

Дунав (Русе) - Етър

6 октомври, понеделник, 16:00 ч.:

Вихрен (Сандански) - Марек

6 октомври, понеделник, 19:00 ч.:

Локомотив (Горна Оряховица) - Фратрия

