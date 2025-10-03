Популярни
  Дубълът на ЦСКА с гръмка победа във Втора лига

Дубълът на ЦСКА с гръмка победа във Втора лига

  3 окт 2025
  • 887
  • 0
Дубълът на ЦСКА с гръмка победа във Втора лига

Дублиращият тим на ЦСКА разгроми с 6:0 Спортист (Своге) в мач от 11-тия кръг на Втора лига.

Марк-Емилио Папазов откри резултата още в 8-ата минута, а до края на първата част “червените” нанизаха още две попадения чрез Юлиан Гилов (27) и Денис Динев (40).

Футболистите на новия треньор Валентин Илиев не спряха дотук и след почивката пронизаха още три пъти Петър Дебърлиев.

Гилов вкара втория си гол в 65-ата минута. Пет минути преди края на двубоя реализира и Васил Каймаканов, а Папазов оформи крайното 6:0 с попадение в 87-ата минута.

Титуляр за “червените” бе изпадналият в немилост пред Христо Янев Мохамед Брахими, който обаче не успя да се разпише.

Този впечатляващ домакински успех изкачи “червените” таланти на пета позиция, докато Спортист е 15-и.

