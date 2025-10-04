Анастасия Потапова пропуска остатъка от сезона заради контузия

Руската тенисистка Анастасия Потапова ще пропусне останалите турнири до края на 2025 година поради контузия, обяви тя в своя Telegram канал.

Преди два дни Потапова загуби от Линда Носкова (Чехия) с 2:6, 4:6 в среща от четвъртия кръг на турнира в китайската столица Пекин.

"За съжаление, бях принудена да се откажа от последните два турнира този сезон поради контузия. Може би не го показах в някои моменти, но имах постоянна болка в дясната китка. Моят екип и аз решихме да отделим малко повече време тази година, за да се опитам да излекувам всичките си контузии, така че следващата година да бъде пълноценна и успешна. Както показа опитът, дори и с лоши тренировки поради контузии, мога да се състезавам на най-високо ниво. Ще се видим през 2026 година", написа Потапова.

24-годишната Потапова е на 59-о място в ранглистата на WТА и има три спечелени титли в кариерата си. Най-добрият й резултат на турнир от Големия шлем е достигането до четвъртия кръг на Откритото първенство на Франция през 2024-а, припомня ТАСС.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages