»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  Барселона наказа Панатинайкос в Атина

Барселона наказа Панатинайкос в Атина

  • 3 окт 2025 | 23:58
  • 627
  • 0

Отборът на Барселона победи със 103-96 Панатинайкос в среща от втория кръг на Евролигата, изиграла се тази вечер в Олимпийския комплекс ОАКА в Атина.

Срещата започна силно за каталунците, които след 10 минути игра поведоха с 26-17. Те позволиха на "детелините" да спечелят втората четвърт с 28-25, но това все пак им даваше преднина от 6 точки на почивката. След нея срещата беше равностойна, като третата част завърши 24-24, но все пак баскетболистите на Барса успяха да запазят макар и минималния си аванс при влизането в заключителните минути на срещата. В тях те надделяха над ПАО само с точка (28-27) и грабнаха победата в гръцката столица.

Най-резултатен за успеха на Барселона беше Уил Клайбърн с 23 точки, 17 вкара Торнике Шенгелия, по 13 добавиха Кевин Пънтър и Уили Ернангомес.

За Панатинайкос Хуанчо Ернангомес беше над всички с 27 точки, 18 реализира Костас Слукас.

Снимки: Gettyimages

