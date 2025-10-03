Барселона наказа Панатинайкос в Атина

Отборът на Барселона победи със 103-96 Панатинайкос в среща от втория кръг на Евролигата, изиграла се тази вечер в Олимпийския комплекс ОАКА в Атина.

Срещата започна силно за каталунците, които след 10 минути игра поведоха с 26-17. Те позволиха на "детелините" да спечелят втората четвърт с 28-25, но това все пак им даваше преднина от 6 точки на почивката. След нея срещата беше равностойна, като третата част завърши 24-24, но все пак баскетболистите на Барса успяха да запазят макар и минималния си аванс при влизането в заключителните минути на срещата. В тях те надделяха над ПАО само с точка (28-27) и грабнаха победата в гръцката столица.

Най-резултатен за успеха на Барселона беше Уил Клайбърн с 23 точки, 17 вкара Торнике Шенгелия, по 13 добавиха Кевин Пънтър и Уили Ернангомес.



За Панатинайкос Хуанчо Ернангомес беше над всички с 27 точки, 18 реализира Костас Слукас.

Снимки: Gettyimages