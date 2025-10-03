Играят се четири дербита в Евролигата

Вторият кръг от Евролигата продължава с куп интригуващи сблъсъци, а Sportal.bg ви дава възможност да ги проследите на живо.

В първия мач от 20:00 часа един срещу друг в Каунас играят отборите на Жалгирис и Фенербахче.

От 20:30 часа Анадолу Ефес и Апоел Тел Авив стартираха срещата помежду си в Подгорица, като по същото време започна и мачът Монако и Дубай.

Баскония и АСВЕЛ Вильорбан започнаха да се надлъгват в 21:00 часа, а от 21:15 часа е суперсблъсъкът в ОАКА между Панатинайкос и Барселона.

В 21:30 часа Виртус Болоня гостува на Валенсия, а в 22:30 Макаби Тел Авив приема Париж.