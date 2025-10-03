Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Провал за Ангел Русев на световното по щанги

Провал за Ангел Русев на световното по щанги

  • 3 окт 2025 | 22:07
  • 3321
  • 3
Провал за Ангел Русев на световното по щанги

Петкратният европейски шампион Ангел Русев записа нула в движението изтласкване в категория до 60 килограма на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде. Българинът предварително бе заявил, че не е провел добра подготовка придружена с контузия във врата и не очаква високи резултати, но дори и при тези обстоятелства представянето му бе много неуспешно.

Българинът записа един успешен опит в изхвърлянето на 118 килограма, което му донесе 13-о място в движението, като дори двама състезатели от група “Б” минаха пред него. В изтласкването Ангел не съумя да се събере не и успя да направи опит да обърне щангата. Първите му два опита бяха на 150 кг, а третият на 152.

По-рано днес в група “Б” другият наш представител Дениз Данев записа двубой от 253 килограма след 113 в изхвърлянето и 140 в изтласкването.

Шампион стана Хао Уанг от Китай с двубой 302 кг. (138 и 164). Среброто замина за Тайланд, който събра 299 (129 и 170), а брознът е за севернокореецът Ун Чол Панг с 295 (127 и 168).

Следвай ни:

Още от Други спортове

Олимпийски шампион и още двама многократни медалисти отказаха да се изправят срещу Карлос Насар

Олимпийски шампион и още двама многократни медалисти отказаха да се изправят срещу Карлос Насар

  • 3 окт 2025 | 16:58
  • 46906
  • 10
Сестри Стови си осигуриха медал от турнира в ОАЕ

Сестри Стови си осигуриха медал от турнира в ОАЕ

  • 3 окт 2025 | 16:36
  • 493
  • 0
Силно начало за националите по бадминтон на международния турнир в София

Силно начало за националите по бадминтон на международния турнир в София

  • 3 окт 2025 | 16:30
  • 645
  • 0
Над 500 участници в 7-ото издание на маратона "Тракийски царе"

Над 500 участници в 7-ото издание на маратона "Тракийски царе"

  • 3 окт 2025 | 15:50
  • 446
  • 0
Дениз Данев пети в група "В" на Световното по щанги

Дениз Данев пети в група "В" на Световното по щанги

  • 3 окт 2025 | 15:46
  • 904
  • 0
Ангел Русев атакува медалите на Световното по щанги

Ангел Русев атакува медалите на Световното по щанги

  • 3 окт 2025 | 15:01
  • 5310
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия триумфира над Локо (София) с помощта на спорен гол, Делев с куп пропуски

Славия триумфира над Локо (София) с помощта на спорен гол, Делев с куп пропуски

  • 3 окт 2025 | 21:41
  • 21958
  • 86
Нови искри в Славия! Заги за Венци Стефанов: Не се виждам с този човек

Нови искри в Славия! Заги за Венци Стефанов: Не се виждам с този човек

  • 3 окт 2025 | 22:17
  • 7563
  • 1
Венци Стефанов: И да се махна от Славия, няма феновете да управляват

Венци Стефанов: И да се махна от Славия, няма феновете да управляват

  • 3 окт 2025 | 22:21
  • 4570
  • 15
В последната секунда: Локо (Пловдив) измъкна точка от София след груба вратарска грешка

В последната секунда: Локо (Пловдив) измъкна точка от София след груба вратарска грешка

  • 3 окт 2025 | 18:23
  • 27734
  • 22
Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 16403
  • 14
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 38133
  • 104