Провал за Ангел Русев на световното по щанги

Петкратният европейски шампион Ангел Русев записа нула в движението изтласкване в категория до 60 килограма на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде. Българинът предварително бе заявил, че не е провел добра подготовка придружена с контузия във врата и не очаква високи резултати, но дори и при тези обстоятелства представянето му бе много неуспешно.

Българинът записа един успешен опит в изхвърлянето на 118 килограма, което му донесе 13-о място в движението, като дори двама състезатели от група “Б” минаха пред него. В изтласкването Ангел не съумя да се събере не и успя да направи опит да обърне щангата. Първите му два опита бяха на 150 кг, а третият на 152.

По-рано днес в група “Б” другият наш представител Дениз Данев записа двубой от 253 килограма след 113 в изхвърлянето и 140 в изтласкването.

Шампион стана Хао Уанг от Китай с двубой 302 кг. (138 и 164). Среброто замина за Тайланд, който събра 299 (129 и 170), а брознът е за севернокореецът Ун Чол Панг с 295 (127 и 168).