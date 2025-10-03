Популярни
Полуфинал за Мариян Михалев на Световна купа по скокове на батут във Франция

  • 3 окт 2025 | 20:26
  • 259
  • 0
Полуфинал за Мариян Михалев на Световна купа по скокове на батут във Франция

Мариян Михалев се класира за полуфиналите в индивидуалната дисциплина на Световната купа по скокове на батут в Антиб (Франция). Българинът, който се подготвя в Стара Загора под ръководството на Мариана Макулова, попадна сред най-добрите 24 състезатели с оценка 59.130 точки и 17-о място в квалификацията.

Останалите родни представители при мъжете Калоян Петров и Мартин Димитров заеха съответно 35-о и 45-о място с 56.010 и 54.110 точки.

При жените съвсем малко не достигна на Христина Пенева да намери място в следващата фаза на състезанието. Възпитаничката на националния селекционер Станислав Стоянов е втора резерва за полуфиналите, след като получи оценка 52.900 точки. Марияна Узунова се класира 33-а с 21.340 точки.

