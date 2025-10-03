Популярни
Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 1236
  • 7
Столично дерби в "Овча купел"

Славия и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в двубой от 11-ия кръг на efbet Лига. Столичното дерби на стадион "Александър Шаламанов" е от 19:45 часа и ще бъде ръководено от Станимир Тренчев.

Двата отбора ще направят всичко възможно да сложат край на негативните си серии - "железничарите" нямат победа от шест мача насам, a тимът на Златомир Загорчич е без успех в четири поредни срещи. Домакините влизат в сблъсъка от осмата позиция, докато "белите" се намират на дъното в класирането.

За последно "червено-черните" се наложиха над Ботев (Пловдив) на 10 август и вече близо два месеца търсят път обратно към победите. След този мач Локомотив успя да вземе точка от Лудогорец и ЦСКА, а беше много близо да направи същото и срещу Левски, но допусна гол дълбоко в добавеното време и загуби с 1:2.

Славия пък надви Арда в края на август, след което записа три равенства и едно поражение. Именно тази серия изпрати отбора на последното място в таблицата.

В лагера на "белите" няма сериозни кадрови проблеми и Заги ще заложи на най-добрите си футболисти в търсене на успех. 

За гостите, след изтърпяно наказание, се завръща Ерол Дост. До последно под въпрос ще бъде нападателят Анте Аралица, който вече повече от месец е извън игра заради контузия.

Локо (София) вдига Анте Аралица за дербито със Славия
Локо (София) вдига Анте Аралица за дербито със Славия

Славия - Локомотив (София)

Начало: 19:45 часа
Съдия: Станимир Тренчев
Стадион: "Александър Шаламанов", София

