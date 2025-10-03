Златомир Загорчич определи групата за дербито с Локомотив (София)

Старши треньорът Златомир Загорчич определи групата за дербито с Локомотив (София). Исак Соле е за първи път в състава след зaвръщането си в Славия от Турция. Там той бе взет Станимир Стоилов в Гьозтепе, но контузии му попречиха да се наложи.

Групата на "белите":

Иван Андонов, Леви Нтумба, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Жордан Варела, Ивайло Найденов, Иван Минчев, Момо Досо, Борис Тодоров, Кристиян Стоянов, Илиян Стефанов, Исак Соле, Тони Тасев, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш

