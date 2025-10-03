Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. БФХГ ще връчи за първи път приз "Вера Маринова" в края на месец октомври

БФХГ ще връчи за първи път приз "Вера Маринова" в края на месец октомври

  • 3 окт 2025 | 17:48
  • 821
  • 0
БФХГ ще връчи за първи път приз "Вера Маринова" в края на месец октомври

Българската федерация по художествена гимнастика учреди специална ежегодна награда – Приз "Вера Маринова", посветена на високите стандарти в журналистиката и популяризирането на един от най-обичаните спортове у нас. Носещо името на легендарната и неповторима Вера Маринова, отличието има за цел да насърчи въздействащото, компетентно и обективно отразяване на художествената гимнастика - не само чрез отразяване на състезанията и големите успехи, но и чрез истории за красотата, духа и отдадеността, които стоят зад тях.

Приз "Вера Маринова" ще се присъжда както на утвърдени спортни журналисти, така и на талантливи ентусиасти, които със страст и познания разказват за този спорт - било то чрез професионални медии,  или лични канали в социалните мрежи.

На изискана церемония на 29 октомври от 18.30 часа в ефира на https://brgf.tv/ ще бъдат удостоени първите победители в шестте категории, както и носителят на голямата награда. Всички категории и отличените в тях са селектирани лично и единствено от Вера Маринова.

Категориите са както следва:  - Устно слово и изображение - телевизия, радио, подкаст - Писмено слово - печатни и онлайн платформи, специализирани страници и социални мрежи - Свободен избор на тема и форма - коментар, есе, прогноза, интервю, разказ и др.

Основни критерии за оценяване са използване на богат, литературен български език; познания за художествената гимнастика във всичките ѝ аспекти; умение за импровизация; оригиналност и изненадващо добри попадения по отношение на съдържанието и начина на поднасянето му; пряк или косвен въздействащ контакт със зрителя или читателя.

"Наградата, която определяме като вдъхновение за бъдещето, следващо примера на миналото, ще се връчва ежегодно - в края на настоящия или началото на следващия състезателен сезон и ще се превърне в признание не само за професионализъм, но и за любов към художествената гимнастика", се казва в изявление на БФХГ.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

България ще има осем представители в предстоящия онлайн съдийски курс на ФИГ

България ще има осем представители в предстоящия онлайн съдийски курс на ФИГ

  • 1 окт 2025 | 15:49
  • 403
  • 0
Невяна Владинова проведе поредна мотивационна среща

Невяна Владинова проведе поредна мотивационна среща

  • 30 сеп 2025 | 13:16
  • 1069
  • 0
Федерацията по художествена гимнастика избра новата треньорка на девойките

Федерацията по художествена гимнастика избра новата треньорка на девойките

  • 29 сеп 2025 | 22:57
  • 21629
  • 0
Две пети и едно шесто място за родния тим на световната купа по скокове на батут във Варна

Две пети и едно шесто място за родния тим на световната купа по скокове на батут във Варна

  • 28 сеп 2025 | 19:00
  • 931
  • 0
Бронзов медал за Еди Пенев на Световната купа в Унгария

Бронзов медал за Еди Пенев на Световната купа в Унгария

  • 28 сеп 2025 | 17:47
  • 749
  • 0
Мариян Михалев се класира на финал на Световното по скокове на батут във Варна

Мариян Михалев се класира на финал на Световното по скокове на батут във Варна

  • 28 сеп 2025 | 12:33
  • 445
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември 2:1 Локо (Пловдив), Фурие обърна мача

Септември 2:1 Локо (Пловдив), Фурие обърна мача

  • 3 окт 2025 | 18:23
  • 5060
  • 1
11-те Славия и Локо (София)

11-те Славия и Локо (София)

  • 3 окт 2025 | 19:04
  • 64
  • 0
Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 7750
  • 7
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 29620
  • 87
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 10483
  • 8
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 8214
  • 7