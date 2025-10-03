Бившата на Икарди лъсна гола от леглото

Уанда Нара за пореден път показа, че няма никакви задръжки, когато целта й е да трупа лайкове в Инстаграм. Бившата съпруга на футболиста на Галатасарай Мауро Икарди сподели пикантно фото, което разпали фантазиите на мъжката част от аудиторията й в социалната мрежа.

Блондинката се показа от леглото, прикривайки прелестите си със завивката, докато се хвали с награда, която е получила. Статуетката обаче някакси остана в сянка с оглед на разголения кадър, под който нейните 17.6 млн. последователи са сложили доста лайкове.