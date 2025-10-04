Популярни
  3. Разследват китайска компания за кражба на... мозъчни вълни на елитни спортисти

Разследват китайска компания за кражба на... мозъчни вълни на елитни спортисти

  • 4 окт 2025 | 05:03
Разследват китайска компания за кражба на... мозъчни вълни на елитни спортисти

Американската скиорка Микаела Шифрин и още куп елитни спортисти са част от криминално разследване, въпреки че не са извършили никакво нарушение. Става въпрос за кражба на мозъчни вълни, които могат да бъдат използвани за военни изследвания.

В случая са замесени и пилотът от Формула 1 Шарл Леклер, тенисистите Яник Синер и Ига Швьонтек, няколко играчи на Манчестър Сити и някои членове на американския и италианския олимпийски отбор. Всички те използват продукт на невротехнологичната компания BrainCo, основана в Харвард, но получила значителни финансови средства от китайското правителство и учени за подкрепа на изследванията си.

Фокусът им е върху разработването на продукти, които помагат за трениране на мозъка. Един от тях са ЕЕГ лентите за глава, наречени FocusCalm, които твърдят, че подобряват концентрацията чрез отчитане на мозъчните вълни. Според разследване на разследващия журналист Пабло Торе в сътрудничество с Hunterbrook Media, данните на елитни спортисти от тези ленти са били предоставени на китайското правителство.

Съгласно актуализираните закони за национална сигурност, китайските компании са задължени да споделят своите данни с Китайската комунистическа партия, а BrainCo прави това, както се твърди, „на всяка половин секунда“. „През последните години BrainCo до голяма степен прекрати дейността си в САЩ.

Тя се премести в Китай, където сега излиза на борсата с оценка от 1,3 милиарда долара и тихомълком се превърна в една от най-важните компании в света за китайското правителство и Китайската комунистическа партия“, заяви Сам Копелман от Hunterbrook.

В репортажа се посочва още, че получените данни могат да бъдат използвани от компанията за военни изследвания и дори в проекти за супервойници.

Снимки: Gettyimages

