Болен навигатор спря Николай Грязин за рали „Хърватия“

Болест на навигатора на българския пилот Николай Грязин – Константин Александров, провали участието на двамата в рали „Хърватия“, последен кръг от Европейския рали шампионат.

Грязин и Александров бяха заявени за това състезание, което смятаха да използват за подготовка за рали „Централна Европа“ от Световния рали шампионат, но пилотът е уведомил организаторите, че няма как да участва заради здравословните проблеми на Константин.

Днес най-бърз в квалификационния етап беше лидерът в класирането в ERC Мико Марчик, а другият претендент за титлата Андреа Мабелини остана едва 8-и. За асфалтовото рали „Хърватия“ най-добрата стартова позиция по етапите е първата – тогава пътят е най-чист, а с всеки следващ автомобил замърсяването с пръст и камъни по завоите става по-сериозно и отнема от сцеплението на гумите.

