Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Болен навигатор спря Николай Грязин за рали „Хърватия“

Болен навигатор спря Николай Грязин за рали „Хърватия“

  • 3 окт 2025 | 17:13
  • 281
  • 0
Болен навигатор спря Николай Грязин за рали „Хърватия“

Болест на навигатора на българския пилот Николай Грязин – Константин Александров, провали участието на двамата в рали „Хърватия“, последен кръг от Европейския рали шампионат.

Грязин и Александров бяха заявени за това състезание, което смятаха да използват за подготовка за рали „Централна Европа“ от Световния рали шампионат, но пилотът е уведомил организаторите, че няма как да участва заради здравословните проблеми на Константин.

Защо Грязин е фаворит за рали „Хърватия“
Защо Грязин е фаворит за рали „Хърватия“

Днес най-бърз в квалификационния етап беше лидерът в класирането в ERC Мико Марчик, а другият претендент за титлата Андреа Мабелини остана едва 8-и. За асфалтовото рали „Хърватия“ най-добрата стартова позиция по етапите е първата – тогава пътят е най-чист, а с всеки следващ автомобил замърсяването с пръст и камъни по завоите става по-сериозно и отнема от сцеплението на гумите.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

КТМ стартира тестовете на новия 850-кубиков двигател за MotoGP

КТМ стартира тестовете на новия 850-кубиков двигател за MotoGP

  • 3 окт 2025 | 15:36
  • 518
  • 0
Маркес след двете падания: Не е най-добрият начин да отпразнувам титлата

Маркес след двете падания: Не е най-добрият начин да отпразнувам титлата

  • 3 окт 2025 | 14:27
  • 518
  • 0
Инженерът на Макс сравни Формула 1 с битка с крокодили

Инженерът на Макс сравни Формула 1 с битка с крокодили

  • 3 окт 2025 | 13:55
  • 909
  • 0
Как се готвят пилотите за жегата в Сингапур?

Как се готвят пилотите за жегата в Сингапур?

  • 3 окт 2025 | 13:47
  • 517
  • 0
Гран При на Сингапур: Специален старт в календара на Формула 1

Гран При на Сингапур: Специален старт в календара на Формула 1

  • 3 окт 2025 | 13:46
  • 610
  • 0
Фернандо Алонсо зададе темпото на старта на уикенда в Сингапур

Фернандо Алонсо зададе темпото на старта на уикенда в Сингапур

  • 3 окт 2025 | 13:35
  • 4004
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември 2:1 Локо (Пловдив), Фурие обърна мача

Септември 2:1 Локо (Пловдив), Фурие обърна мача

  • 3 окт 2025 | 18:23
  • 4997
  • 1
11-те Славия и Локо (София)

11-те Славия и Локо (София)

  • 3 окт 2025 | 19:04
  • 26
  • 0
Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 7728
  • 7
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 29583
  • 87
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 10468
  • 8
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 8204
  • 7